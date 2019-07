Serie tv, Amazon sfida Netflix: in produzione nuove serie spagnole

Nuove serie televisive spagnole in arrivo su Amazon Prime Video. Una vera e propria guerra tra due piattaforme dello streaming che hanno arricchito il patrimonio dell’intrattenimento televisivo negli ultimi anni. Netflix siede ancora sul trono, potendo contare su serie televisive come La casa di carta, Stranger Things e similari che hanno portato tantissima acqua al suo mulino, ma Amazon Prime Video non vuole essere da meno: non a caso, arriverà tra non molto la nuova serie dedicata a Il signore degli anelli.

Seguendo la scia del successo de La casa di carta, fenomeno della televisione internazionale che ha spopolato con la terza stagione su Netflix, ecco quali sono le proposte rilanciate da Amazon Prime Video.

Serie tv spagnole | La proposta di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha annunciato l’arrivo di ben tre serie tv originali spagnole in arrivo nel 2020.

Una è El Cid che ruberà un attore de La casa di carta e lo renderà protagonista: stiamo parlando di Jaime Lorente, che nella serie Netflix interpreta Denver, e che in El Cid interpreterà Rodrigo Diaz de Vivar. La serie è ispirata a un leggendario eroe di guerra, le cui gesta hanno ispirato la stesura di uno dei più importanti poemi epici medievali spagnoli: El Cantar de Mio Cid. Questa è una delle produzioni Amazon più ambiziose in tutta Europa ed è la più grande serie storica mai girata nel castigliano.

Il 13 settembre Amazon poi lancerà El Corazion de Sergio Ramos (Il cuore di Sergio Ramos): si tratta di una docuserie divisa in 8 episodi da 30 minuti ciascuno che racconterà la vita dell’omonimo calciatore, capitano del Real Madrid e della Spagna. Il calciatore è stato seguito durante gli allenamenti e nella sua vita di tutti i giorni e racconterà le origini e il percorso che lo ha portato al successo.

Arriva anche un thriller poliziesco su Amazon Prime Video e risponde al nome di Un Asunto Privato (tradotto “Un affare privato”), un crime-thriller ambientato negli anni ’40. Creato e prodotto dalla Bambù Prod. di Ramon Campos e Teresa Fernández-Valdes, la serie thriller vede Fernández-Valdés, Gema R. Neira e Campos alle prese con un dramma storico. La serie, ambientata negli anni ’40, segue la storia di Marina Belloch, una donna dell’alta società che s’impegna a rintracciare il serial killer responsabile di aver ucciso un certo numero di prostitute, con l’aiuto del maggiordomo Hector. In più, sarà realizzata la trasposizione televisiva del romanzo La Templanza “(La Temperanza). La serie tratta dall’opera di María Dueñas è composta da 10 episodi ed è un dramma romantico che porterà gli spettatori in giro per il mondo tra Messico, Cuba, Londra e Jerez. I protagonisti saranno Leonor Watling e Rafael Novoa.