Sciopero trasporti 24 luglio 2019, gli orari dell’agitazione città per città

Alcune sigle sindacali hanno proclamato per oggi, mercoledì 24 luglio 2019, uno sciopero generale dei trasporti: in tutta Italia quindi, a seconda degli orari dell’agitazione, si prevedono forti disagi per tutti coloro che vogliono mettersi in viaggio utilizzando i mezzi pubblici, sia per svago che per lavoro.

L’agitazione di oggi, promossa da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha lo scopo di spingere il governo “ad avviare un confronto su trasporti, infrastrutture per renderle efficienti ed efficaci, su regole chiare che impediscano la concorrenza sleale tra le imprese e che diano priorità alla sicurezza dei trasporti e sul lavoro, nonché alla tutela ambientale e sul diritto di sciopero”.

Tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero generale dei trasporti del 24 luglio

La conseguenza diretta dell’agitazione sarà l’ennesima giornata di passione per tanti pendolari italiani, che solo due giorni fa hanno dovuto affrontare l’improvviso blocco della circolazione ferroviaria sulla Roma-Firenze a causa di alcuni incendi dolosi alle cabine dell’alta velocità.

Legato allo sciopero di oggi, inoltre, c’è anche quello del trasporto aereo, previsto per venerdì 26 luglio.

Ma quali sono gli orari dello sciopero di oggi, 24 luglio? Vediamoli insieme.

Sciopero trasporti 24 luglio 2019, gli orari nelle varie città

Bisogna precisare innanzitutto che allo sciopero di oggi indetto dai sindacati non aderiscono soltanto i trasporti pubblici, ma anche una serie di categorie collegate come quelle dei taxi, di autonoleggio, sosta e soccorso stradale, del trasporto marittimo, dell’Anas, della viabilità e dei caselli autostradali.

Per quanto riguarda lo sciopero dei mezzi pubblici, questo ha una durata di quattro ore. Gli orari nelle diverse città, però, sono diversi.

Ecco alcuni esempi: l’agitazione del trasporto pubblico locale (metro, tram, bus e treni) a Milano è prevista dalle 18 alle 22, come anche a Torino e Firenze; a Roma dalle 12.30 alle 16:30; a Napoli dalle 9 alle 13; a Genova dalle 11.30 alle 15.30. Ancora, il trasporto pubblico locale di Venezia si ferma dalle 10 alle 13; a Bologna dalle 11 alle 15; a Firenze dalle 18 alle 22; a Perugia dalle 17:30 alle 21:30; a Bari dalle 12.30 alle 16:30; a Palermo dalle 9.30 alle 13.30.

I lavoratori delle autostrade, invece, si fermano alcuni per le ultime quattro ore dei rispettivi turni, altri per l’intero turno. Gli addetti ai caselli autostradali si fermano anche per un giorno intero.

Per quanto riguarda le ferrovie, il personale sciopera per otto ore, dalle 9.01 alle 17.01. Il blocco del trasporto marittimo invece ha una durata di 24 ore. Stop di 24 ore anche per i taxi, come anche per gli addetti al trasporto funerario.

Escluso invece il trasporto aereo, il cui personale come anticipato sciopererà venerdì 26 luglio 2019.

