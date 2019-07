Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 24 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza di oggi, martedì 23 luglio 2019. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio targato Movimento 5 stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

Chi assume i beneficiari del sussidio ha diritto a un bonus, ecco come funziona

Le aziende, ma anche i datori di lavoro privati e i professionisti, hanno diritto a un bonus se, in presenza di determinati requisiti, assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’Inps, tramite la circolare n.104 del 19 luglio scorso, ha spiegato come funziona e quali sono le condizioni per goderne.

Pagamento di luglio in arrivo

La nuova ricarica del reddito di cittadinanza è attesa dai suoi beneficiari per il 27 luglio. I pagamenti del sussidio sono sempre giunti intorno alla fine del mese, poiché Poste Italiane ha bisogno di qualche giorno di tempo, una volta ricevute le informazioni dall’Inps, per elaborare le richieste di pagamento.

In questi ultimi giorni chi ha presentato domanda per il sussidio a giugno 2019 è stato contattato per il ritiro della RdC Card (la card per spendere i soldi del sussidio, in questo articolo abbiamo spiegato come funziona) la quale è già carica nel momento in cui viene consegnata con l’importo spettante per ogni richiedente.

Come calcolare l’importo del reddito di cittadinanza? Ecco il simulatore Inps

Ricordiamo che l’importo caricato sulla card deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione del rimanente sussidio per un 20 per cento.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono le spese consentite e quelle vietate con il reddito di cittadinanza, mentre in questo come poter visualizzare il saldo della card.

Tutte le notizie del reddito di cittadinanza di ieri, 23 luglio 2019

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

