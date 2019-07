Previsioni meteo di oggi, 24 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 24 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi mercoledì 24 luglio 2019 | NORD

Continuano le giornate di bel tempo in questa ultima parte di luglio e anche il Nord non fa eccezione. Nella giornata di oggi ci sarà cielo sereno in buona parte del Settentrione, con possibili occasionali rovesci e temporali sulla catena alpina, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro ci sarà anche bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature intorno alla media stagionale, con qualche picco a Roma. Sulla Sardegna, invece, sono attese alcune nubi al mattino, con ampie schiarite nel pomeriggio e senza rischio di precipitazioni.

SUD E SICILIA

Cielo sereno anche al Sud, anche se sui rilievi di bassa Calabria e Sicilia orientale nel corso della giornata si formeranno nubi con rischio di precipitazioni pomeridiane. Bel tempo altrove.

Previsioni meteo oggi mercoledì 24 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in rialzo su arco alpino, Appennino emiliano, Sardegna settentrionale e Toscana, mentre altrove saranno senza variazioni di rilievo.

Le massime, invece, saranno in aumento su molte regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino, Veneto, Sardegna, Toscana, Umbria, Molise, Campania e Puglia. Stazionarie altrove.

VENTI

Si attendono venti deboli settentrionali sulle aree ioniche, mentre saranno variabili sul resto del paese, senza fenomeni di grosso rilievo.

Previsioni meteo oggi mercoledì 24 luglio 2019 | MARI

Mari quasi calmi, ad eccezione dell’Adratico e dello Ionio (mossi) e del canale di Sardegna, del basso Tirreno e dello Stretto di Messina (poco mossi).