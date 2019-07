Federica Pellegrini vince l’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju, in Corea del Sud con il tempo di 1’54″22. Per la campionessa olimpica è il quarto titolo iridato dopo il trionfo a Budapest nel 2017.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI CAMPIONATI MONDIALI DI NUOTO 2019

In semifinale la nuotatrice veneta era stata la più veloce di tutti toccando la piastra in 1’55”14 e oggi non ha deluso nella sua ottava finale mondiale consecutiva nella sua distanza preferita.

Quella stessa distanza che avrebbe voluto lasciare due anni fa dopo aver conquistato l’ennesimo titolo iridato a Budapest e che invece è ancora sua nonostante i 31 anni alle porte (il prossimo 5 agosto).

“Io non ci credo ancora, perché in acqua ho fatto quello che ho voluto, sentendomi come volevo 50 dopo 50. Incredibile il tempo che ho fatto, significa che tutto il lavoro che stiamo facendo paga tanto, come non mai.

Sono molto contenta perché è il mio ultimo Mondiale, piango non per dispiacere ma per felicità”, le sue prime parole dopo la gara.

E poi ha aggiunto: “A me piace lavorare perché mi piace trarre i risultati del lavoro che ho fatto. Non sempre è arrivato nella mia carriera. Oggi me la stavo facendo sotto come non mai, abbiamo deciso di fare questa gara al Sette Colli.

A 31 anni sono felice: Budapest è stato fortemente voluto ma mai avrei immaginato l’oro, arrivando qui sono successe cose strane una dietro l’altra e mi sono trovata a giocarmi qualcosa di importante quasi di passaggio. Il tempo mi sorprende ancora di più”.

Hanno completato il podio di questa finale dei 200 stile libero femminili la 19enne australiana Ariane Titmus con 1’54″66 e la 26enne svedese Sarah Sjöström 1’54″78 che ha anche accusato un piccolo malore subito dopo la gara.

