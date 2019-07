Tanzania, apre il primo parco giochi per bambini disabili, l’iniziativa viene dalla Calabria

Giostre con apposite rampe di accesso, percorsi per bambini ciechi o semiciechi, percorsi tattili, altalene capaci di ospitare una sedia a rotelle… sono solo alcune delle caratteristiche dei parco giochi inclusivi, cioè pensati per accogliere anche per i bambini disabili. Il progetto sbarca in Tanzania con la collaborazione della Calabria.

Il parco giochi inclusivo, il primo in Africa, è stato realizzato e inaugurato dall’associazione di volontari La terra di Piero. Il centro di divertimenti è situato all’esterno della scuola elementare di Ipogolo, dove le classi sono composte di soli bimbi disabili.

Come riportato da Repubblica, un parco giochi per bimbi disabili omologo si trova a Cosenza ed è il solo attivo in tutto il Sud Italia. Non si tratta dell’unico progetto che La terra di Piero ha in piedi in collaborazione con i Paesi dell’Africa, fra cui ad esempio la costruzione di una scuola materna così come del primo pozzo di acqua potabile nel villaggio di Bedaià (Repubblica Centroafricana).

