Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 24 luglio 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 24 luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 24 luglio 2019: Sagittario, Capricorno, Leone, Vergine, Ariete

Tra i segni più fortunati di oggi mercoledì 24 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente il Sagittario. Inizia in fatti un periodo pieno di grandi novità in tutti i campi. Finisce così quel periodo nero che aveva contraddistinto gli ultimi mesi.

Amici del Capricorno, state affrontando una lunga fase di transizione che però sta per finire e vi lascerà al meglio delle forze e delle vostre possibilità. Al top l’amore in agosto.

Giornata molto positiva anche per la Vergine. Dovete capire in che direzione volete andare e quale strada intraprendere. Giornata ricca di impegni e cose da fare per il Leone, ma attenzione a non risultare prepotenti e dispotici con chi vi circonda.

Molto bene infine anche gli amici dell’Ariete, le cose che finora andavano storte adesso finalmente migliorano.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 24 luglio c’è il Cancro, una giornata assolutamente sottotono, a causa della tensione e dello stress che avete accumulato.

I Gemelli non vorrebbero cambiare molte cose, e preferiscono in questa fase mantenere lo status quo. L’oroscopo Fox vi invita comunque a impegnarvi per realizzare i vostri obiettivi.

Amici del Toro, le tensioni non mancano, per cui cercate di moderare il linguaggio per evitare inutili discussioni. Siate cauti soprattutto in amore.

