Oroscopo Paolo Fox 24 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 24 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, giornata assolutamente positiva per il vostro segno. Tutte le questioni che a inizio anno sembravano andare storte, adesso finalmente si stanno risolvendo nel migliore dei modi.

Toro

Cari Toro, prosegue per voi un periodo non indimenticabile, parecchio sottotono e con molte questioni ancora da chiarire. Le tensioni non mancano, per cui cercate di parlare solo se davvero necessario. Cautela in amore.

Gemelli

Amici dei Gemelli, un momento in cui avete poche cose che volete cambiare della vostra vita. Siete piuttosto conservatori e avete poco spirito di iniziativa. Impegnatevi comunque per raggiungere i vostri obiettivi, anche in amore.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una giornata sottotono per il vostro segno. Avete accumulato molta tensione, somatizzandola, e ora rischiate di scoppiare alla minima scusa.

Leone

Cari Leone, una giornata davvero piena per il vostro segno, con tante cose da fare. In serata invece possibile un calo del vostro splendido umore, a causa di qualche discussione con chi vi circonda. Cercate di evitare inutili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, per la giornata di oggi l’oroscopo di Paolo Fox prevede una giornata davvero positiva. Siete tra i segni più fortunati dello zodiaco. Capite in che direzione volete andare e mettete ordine alle vostre vite.

Bilancia

Cari Bilancia, siete troppo impulsivi. L’oroscopo di Paolo Fox oggi 24 luglio 2019 vi spinge a mantenere la calma e ponderare le vostre scelte, altrimenti poi potreste pentirvene. Moderate i toni.

Scorpione

Amici dello Scorpione, in amore possibili tensioni all’interno della coppia. Approfittatene per chiarire alcune crisi che si protraggono da tempo e vi infastidiscono. Una soluzione è parlarsi di più.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, si apre per voi una fase sensazionale e ricca di novità. I problemi che ancora vi portate dietro a breve saranno un lontano ricordo. Dovete prendere delle decisioni importanti e questo vi mette ansia.

Capricorno

Cari Capricorno, affrontate una fase di transizione che ben presto vi porterà grandi gioie. Il meglio infatti sta per arrivare. Agosto vi vedrà assoluti protagonisti, soprattutto se state cercando l’amore.

Acquario

Una giornata quella di oggi 24 luglio 2019 in cui dovete cercare di non affaticarvi più del dovuto. Altrimenti potreste risentirne fisicamente e innervosirvi. A togliervi il sonno sono poi questioni economiche poco chiare.

Pesci

Amici dei Pesci, possibili nella giornata di oggi secondo l’oroscopo Fox alcune tensioni sul lavoro. Programmate meglio ciò che avete da fare, mettendo in mostra tutte le vostre capacità.

