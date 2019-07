Oroscopo di domani 25 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, giovedì 25 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 25 luglio 2019:

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Ariete

Cari Ariete, la giornata di domani sarà impegnativa perché dovrete prendere una decisione importante ma non siete pronti. Non lasciatevi influenzare dagli altri, avete una testa pensante e non è giusto far mettere bocca a terzi soltanto perché non vi sentite pronti ad assumervi delle responsabilità.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Toro

Cari amici del Toro, la giornata di domani lascerà spazio a qualche dubbio. Ultimamente la vostra relazione sentimentale non procede a gonfie vele e avete paura che il partner possa allontanarsi in vista di problematiche. Non dategliene motivo, cercate di confermare e dimostrare il vostro affetto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Oroscopo di domani 25 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi aiuteranno ad attraversare questo periodo complicato. Non dovete avere paura, se una situazione è complicata ricordate che esiste sempre una soluzione, basta rifletterci su. Non allontanate chi vi vuole bene, la loro vicinanza potrebbe essere preziosa.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

Cari Cancro, la giornata di domani vi vedrà un tantino agitati, forse perché da tempo attendete una risposta lavorativa e siete stufi di aspettare. Vorreste tutto e subito, ma le migliori conquiste avvengono con il tempo, quindi trattenete l’istinto di mollare tutto: scappare non serve a niente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Leone

Cari Leone, questo è il vostro periodo di maggiore forza quindi sfruttatelo al meglio per raggiungere i vostri obiettivi e per consolidare la vostra vita sentimentale. Se ci sono problemi, affrontateli a testa alta e ricordatevi che voi potete fare tutto.

Oroscopo di domani 25 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, qualche delusione d’amore potrebbe farvi chiudere a riccio in questo periodo, il weekend vedrà raggiungere il picco della tristezza ma non buttatevi a terra. Se non ha funzionato voleva dire che non era la persona giusta.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la vostra diplomazia potrebbe essere inutile in questo periodo perché sarete chiamati a prendere una decisione in prima persona che vi metterà a disagio. Non potete accontentare tutti e non è giusto tutelare sempre gli altri rispetto a voi stessi.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, ultimamente la vostra vita sentimentale è andata incontro ad alti e bassi, forse anche a causa della famiglia un po’ troppo impicciona che ha un forte ascendente su di voi. Dimostrate di avere carattere e di potervela cavare anche da soli.

Oroscopo di domani 25 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, luglio è quasi terminato e la vostra estate sta per iniziare. Avete bisogno di staccare la spina, mettere il lavoro da parte e tutte le conseguenti rotture di capo per godervi al meglio un tu-per-tu con voi stessi. Dovete ritrovare la serenità e potrete farlo soltanto partendo da voi stessi.

Capricorno

Cari Capricorno, la giornata di domani prevede relax e beatitudine per voi che non amate particolarmente risolvere problemi, soprattutto degli altri. Niente panico, perché domani non sarà il vostro turno. Godetevi il relax, magari con qualche sonnellino di bellezza in più.

Acquario

Cari Acquario, energici e solari domani sarete voi a capo dell’oroscopo. Avete deciso di lasciarvi l’amarezza alle spalle e di concentrarvi su pensieri positivi, partendo dai vostri desideri irrealizzati. Rimboccatevi le maniche perché fino all’autunno le stelle vi aiuteranno a realizzare l’impossibile.

Pesci

Cari Pesci, tempo di cambiare: non potete più rimanere intrappolati nella vostra stessa rete. Avete bisogno di ritrovare il coraggio di una volta, quello che vi spingeva a nuotare nelle acque inesplorate della carriera ma anche della vita personale, le amicizie di un tempo sono scomparse e l’amore non sembra rallegrarvi più. Voltare pagina vi farà bene.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 25 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE