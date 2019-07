I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oroscopo Branko 24 luglio 2019 | Gemelli

Siete così abili a saltare da una cosa all’altra che tra Sole e Luna questo sarà un periodo importante per voi, tante occasioni si presenteranno alla vostra porta e potrete scegliere soltanto il meglio per voi stessi. Un filo d’egoismo potrebbe portarvi a esagerare.

Cancro

Cari Cancro, Luna in Ariete quest’oggi vi rende troppo brontoloni, non sopportate il caldo e l’estate è diventata la vostra prima nemica, ma è tutta colpa della Luna che vi rende troppo nervosi, soprattutto se è in quadratura con Mercurio e Venere nel vostro segno. Non siete in grado di nascondere la verità, i vostri occhi parlano da soli.

Leone

Siete fieri come un re, questo è il vostro periodo e lo sapete, non potete sprecare tutta quest’energia rimuginando sugli errori passati. In grande e in piccolo, siete fieri del vostro lavoro e della vita sociale, quelli che invece risentono di alcune decisioni prese di recente dovrebbero invece trasformare i propri sogni in realtà.