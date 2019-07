Mondiali nuoto 2019 programma gare | Oggi 24 luglio | Calendario | Orari

Mondiali nuoto 2019, il programma di oggi, mercoledì 24 luglio, è ricco di appuntamenti importanti a Gwangju in Corea del Sud. Anche nella giornata odierna non mancheranno semifinali e finali per gli atleti italiani.

Ieri grandi soddisfazioni per il nuoto azzurro con il trionfo di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, che le è valso anche il record italiano, e il bronzo nei 100 rana di Martina Carraro.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL MONDIALE DI NUOTO 2019

Oggi però è il giorno di Federica Pellegrini che si è conquistata l’ottava finale consecutiva nella sua distanza preferita: i 200 stile libero. In semifinale la nuotatrice veneta ha toccato la piastra prima di tutte in 1’55”14.

“Sono contenta, non pensavo di essere andata così forte. Sono contenta, domani sarà una finale molto tirata”, ha commentato la campionessa olimpica.

Federico Burdisso, classificatosi in sesta posizione, sarà in finale nei 200 farfalla.

Fabio Scozzoli, dopo la delusione dei 100 rana, avrà l’occasione di rifarsi nei 50 rana dove dovrà vedersela con Adam Peaty, detentore del record del mondo dei 50 e 100 metri rana in vasca lunga.

Il tutto verrà trasmesso in chiaro (gratis) dalla Rai (RaiSport). Ma qual è il programma completo? Quali gare ci sono oggi? Ecco tutte le gare in programma oggi, mercoledì 24 luglio 2019, ai Mondiali di nuoto 2019:

Ore 2:30, Pallanuoto femminile – Cina-Nuova Zelanda (piazzamenti 9-12)

Ore 3:00, Nuoto – 50 metri dorso femminili batterie (Silvia Scalia)

A seguire, Nuoto – 100 metri stile libero maschili batterie (Alessandro Miressi; Santo Condorelli)

A seguire, Nuoto – 200 metri misti maschili batterie (Thomas Ceccon)

A seguire, Nuoto – 200 metri farfalla femminili batterie (Ilaria Bianchi, Ilaria Cusinato)

A seguire, Nuoto – 4X100 metri staffetta mista batterie (Italia)

Ore 4:00, Pallanuoto femminile – Canada-Kazakistan (piazzamenti 9-12)

Ore 7:00, Pallanuoto femminile – Grecia-Russia (piazzamenti 5-8)

Ore 8:30, Pallanuoto femminile – Olanda-ITALIA (piazzamenti 5-8)

Ore 10:00, Pallanuoto femminile – Semifinale Stati Uniti-Australia

Ore 11:30, Pallanuoto femminile – Semifinale Spagna-Ungheria

Ore 13:00, Nuoto – 800 metri stile libero maschili FINALE (Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti)

A seguire, Nuoto – 200 metri stile libero femminili FINALE (Federica Pellegrini)

A seguire, Nuoto – 100 metri stile libero maschili semifinali (eventuale Alessandro Miressi, Santo Condorelli)

A seguire, Nuoto – 50 metri dorso femminili semifinali (eventuale Silvia Scalia)

A seguire, Nuoto – 200 metri farfalla maschili FINALE (Federico Burdisso)

A seguire, Nuoto – 50 metri rana maschili FINALE (Fabio Scozzoli)

A seguire, Nuoto – 200 metri farfalla femminili semifinali (eventuale Ilaria Bianchi, Ilaria Cusinato)

A seguire, Nuoto – 200 metri misti maschili semifinali (eventuale, Thomas Ceccon)

A seguire, Nuoto – 4X100 metri staffetta mista mista FINALE (eventuale, Italia)

l programma completo delle gare

Dove vedere le gare in tv e in streaming