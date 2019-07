Suits, la serie americana che ha avuto la duchessa Meghan Markle come protagonista per sei stagioni, ha preso nuovamente il via negli Stati Uniti: il 17 luglio è iniziata la settima stagione, che sarà trasmessa in Italia a settembre di quest’anno.

In molti si sono chiesti che fine farà nel legal drama il personaggio interpretato dalla duchessa di Sussex, Rachel Zane. Per via del suo matrimonio regale, Rachel ha ovviamente lasciato la scena. Alla fine della stagione precedente il copione l’ha spedita a Seattle, insieme al suo compagno di serie, Mike Ross, altrettanto preso da altri impegni nella vita privata.

Ma, in cinque delle puntate della prossima stagione, Mike apparirà a New York, dove Suits è ambientato. Come giustificherà allora l’assenza di Meghan al suo fianco durante quelle puntate?

Ross parlerà di lei e farà sentire viva la sua presenza sul set. Lo rivela l’attore che interpreta Mike, Patrick J. Adams, a una rivista statunitense. L’attore che interpreta Mike Ross dirà che Rachel è rimasta a Seattle, che i due stanno ancora insieme, e che lui è in città solo per un semplice viaggio, perché il suo cuore è ancora nello stato di Washington con la sua compagna di serie. Infatti nelle serie farà finta di parlare al telefono con Meghan.

Ce ne saranno alcune in cui le dichiarerà continuamente il suo amore, proprio per far capire agli appassionati di Suits che una delle loro coppie preferite è ancora in vita. Nonostante tutti sappiano benissimo che Meghan Markle è lontana anni luce dalla città dello stato di Washington, e che non ci sono molte possibilità che la neo principessa torni a vestire i panni di Rachel, a causa del protocollo e dei numerosi impegni di corte.

Speriamo solo che a nessuno dei membri di Buckingham Palace abbia da ridire sul fatto che Meghan, anche se solo nella finzione, nella serie apparirà innamorata di un altro.

Meghan Markle torna in TV: eccola nel nuovo trailer di “Suits” | VIDEO