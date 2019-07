Manifest trama, tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata in onda il 24 luglio su Canale 5

Qual è la trama della nuova puntata di Manifest, in onda questa sera su Canale 5? Mercoledì 24 luglio va in onda la quarta puntata di Manifest, la serie televisiva americana portata in chiaro sui nostri piccoli schermi da Mediaset che ha selezionato alcune novità per il suo palinsesto estivo.

Manifest, per chi ha avuto già modo di seguire la serie televisiva, è ispirata a una storia vera e racconta del volo 828 scomparso per cinque anni e ricomparso dal nulla. I passeggeri a bordo sono ignari di tutto e a metterli a conoscenza sono i loro cari, ormai andati avanti nella loro vita e con grandi difficoltà ad accettare quello che è successo.

Tutto quello che c’è da sapere su Manifest

Vediamo insieme qual è la trama della quarta puntata di Manifest.

Manifest trama | Cosa succede nella quarta puntata

La quarta puntata di Manifest è divisa in tre parti. La prima, intitolata Venti trasversali, è la decima puntata della prima stagione e vede Ben in contatto con un giornalista che vuole saperne di più del volo 828. I passeggeri salvati intanto continuano ad avvertire le stesse sensazioni simultaneamente e Michaela, con l’aiuto di Jared, ritrova Helen, la donna sposata con uno dei passeggeri ma che, dal ritorno del marito, si è data alla fuga per paura di ripercussioni. L’uomo la picchiava e, da quando Helen ha appreso del suo misterioso ritorno, ha fatto di tutto per nascondersi.

Ben nel frattempo indaga sul Maggiore, un uomo del mistero che sembra portare con sé il segreto degli esperimenti condotti sui passeggeri. Jared e Michaela approfittato di un momento d’intimità per confessarsi i propri sentimenti: o meglio, Jared dichiara di non avere mai smesso di amarla. Cal rivede una nuova missione.

Manifest trama | Quarta puntata | Episodio 11

Nell’episodio 11, intitolato Scie di condensazione, vediamo Bill il capitalo alla guida del volo 828 perdere la testa. L’uomo è ritenuto responsabile dell’intera vicenda: accusato dai media e persino dalla sua famiglia, Bill viene a conoscenza di un dettaglio che rivaluta la sua condizione. Ben fa in modo che il capitano incontri il meteorologo Roger Mencin, il quale è convinto che parte della colpa di ciò che è accaduto a quel volo è causato da una tempesta di fulmini neri. Il meteorologo viene però ucciso prima di poter confessare tutta la verità, così Bill – per dimostrare di non essere responsabile – rapisce Fiona e ruba un aereo sapendo di andare incontro a un’altra tempesta di fulmini neri.

La Guardia Aerea Nazionale gli intima di atterrare altrimenti verrà abbattuto, ma la testardaggine di Bill lo tiene ancora in aria non lasciando altra scelta. La Guardia Aerea Nazionale abbatte il velivolo ma, come annunciato dai media, non è stato trovato alcun relitto: che Bill sia davvero finito nel futuro? La puntata termina con la scomparsa del piccolo Cal.

Le anticipazioni della quarta puntata di Manifest

Manifest trama | Quarta puntata | Episodio 12

Grace e Ben sono preoccupati: il loro bambino è scomparso. Nella sua cameretta, la coppia trova un indizio ed è così che finiscono a Tannersville. Anche il Maggiore è sulla pista del bambino e Michaela decide di aiutare Autumn la quale è sotto ricatto di quel terribile uomo che usa come peso a suo favore la figlia di Autumn, data in adozione. Michaela e Autumn lavorano insieme per depistare il Maggiore, lasciando a Ben e Grace il tempo di ritrovare Ben.

Il bambino è in una baita per aiutare un uomo, un escursionista che, all’arrivo di Grance e Ben, perde i sensi sulla soglia della porta. Quando si riprende, racconta loro una storia particolare: l’uomo afferma di aver trovato riparo in una grotta dopo essere stato sorpreso da una bufera di neve ed è convinto di essere nel 2017 e non nel 2018.

Manifest vi aspetta questa sera, mercoledì 24 luglio 2019, su Canale 5.