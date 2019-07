Manifest streaming, dove vedere in tv e in diretta la quarta puntata di mercoledì 24 luglio 2019

Manifest va in onda mercoledì 24 luglio, ma dove vederlo in streaming? E in tv? La serie televisiva anima il palinsesto estivo di Canale 5 con la prima stagione e riprende una storia realmente accaduta grazie al suo ideatore, Jeff Rake.

Di cosa parla Manifest? La serie parte dalla misteriosa scomparsa del volo 828 della Montego Air, uscito dai radar nel 2013 e poi ricomparso cinque anni dopo con a bordo tutti i passeggeri, ignari del tempo trascorso. Ritornare alla vita di sempre non sarà facile, perché i loro cari sono andati avanti accettando quella perdita.

Tutto quello che c’è da sapere su Manifest

Nella quarta puntata, in onda mercoledì 24 luglio 2019, vedremo ancora gli effetti collaterali di quel viaggio in aereo. Ben aiuterà il capitano del volo, Bill, a fare maggiore chiarezza sulla verità ma questo perderà il controllo. Nel frattempo, Cal scompare e si reca in una baita per aiutare un escursionista che potrebbe aver sperimentato il loro stesso disagio.

Ma dove vedere Manifest?

Manifest streaming | Dove vedere in tv

La quarta puntata di Manifest va in onda mercoledì 24 luglio 2019 in chiaro su Canale 5 dalle ore 21:25.

Il canale ammiraglio Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 505 per la versione HD. Chi invece ha a disposizione la pay-tv di Sky può trovare Manifest al tasto 105.

Le anticipazioni della quarta puntata di Manifest

Manifest streaming | Dove vedere in diretta la quarta puntata

Questa sera non siete in casa, ma volete seguire comunque in diretta la quarta puntata di Manifest? Nessun problema: tramite smartphone, pc o tablet potete accedere a MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta streaming tutto ciò che viene trasmesso in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi o accedere tramite e-mail o anche Facebook.

Chi invece questa sera ha da fare e non può guardare in diretta la quarta puntata di Manifest, può sempre recuperarla grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.

La trama della quarta puntata di Manifest