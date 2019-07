Juventus Inter, dove vedere in diretta tv e in streaming l’ICC 2019

Cresce l’attesa per la prima sfida tra Maurizio Sarri e Antonio Conte sulle loro nuove panchine: oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Juventus e Inter si sfidano nell’amichevole valida per l’International Champions Cup 2019 e sono tanti i tifosi alla ricerca di informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Da sei stagioni l’ICC è il più grande torneo calcistico pre-stagionale al mondo: 12 squadre, tutte big del calcio europeo e con quattro italiane (Juventus, Inter, Milan e Fiorentina), che approfittano della pausa estiva dei rispettivi campionati per mettere benzina nelle gambe in vista della prossima stagione.

Tutto sull’ICC 2019

Al posto delle semplici amichevoli, quindi, da qualche anno viene organizzata l’International Champions Cup, per mettere un po’ di pepe in partite che altrimenti non avrebbero nulla da dare. Per la gioia dei tifosi di tutto il mondo, che possono gustarsi amichevoli di livello in un periodo, come l’estate, in cui non ci sono emozioni da campo.

Il calendario completo dell’ICC 2019

La prima partita di questa edizione si è giocata il 16 luglio 2019, l’ultima è in calendario il 10 agosto. Ma torniamo a Juventus Inter, amichevole in programma questo pomeriggio a partire dalle 13.30 presso lo stadio Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium, a Nanchino, in Cina. Dove vederla in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Juventus Inter, dove vedere la partita dell’ICC 2019 in diretta tv

Ad aggiudicarsi i diritti di trasmissione dell’intera ICC 2019, in Italia, è stato il canale Sportitalia. Per vedere Juventus Inter, quindi, è necessario sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre.

Se siete in possesso di un abbonamento a Sky, invece, potete vedere l’International Champions Cup a una sola condizione: che abbiate collegato al vostro decoder la digital key, lo strumento che permette di collegarvi anche al digitale terrestre.

In questo caso, vi basta andare sul canale 5060 per vedere Sportitalia e quindi per godervi la diretta tv di Juventus Inter: la prima di Conte contro il suo passato, quella Juve sulla cui panchina ha vinto moltissimo in Italia.

Juventus Inter, dove vedere la partita dell’ICC 2019 in streaming

Come fare, invece, per vedere la partita in streaming? Se non siete in casa al momento del calcio di inizio o non riuscite a sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre, non abbiate paura.

Sportitalia, infatti, offre anche un servizio di streaming live. Per vedere Juventus Inter su pc, smartphone e tablet, dunque, vi basta andare sul sito ufficiale di Sportitalia e da lì gustarvi il match in streaming.

Juventus Inter, le probabili formazioni

Ma quali saranno le scelte di Sarri e Conte? Ecco le probabili formazioni per il match di oggi:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Joao Cancelo, Bonucci, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Sensi, Joao Mario, D’Ambrosio; Puscas, Longo

Allenatore: Antonio Conte