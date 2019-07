Gossip news: tutte le ultime notizie di oggi 24 luglio 2019

Gossip news: le ultime notizie di oggi 24 luglio 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie succulente e curiose di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

Ormai è guerra aperta fra Francesco Facchinetti (in arte Dj Francesco) e l’ex star di Amici Irama

I due si sono scambiati frecciatine poco lusinghiere sui social. All’origine della diatriba ci sarebbe la decisione da parte di Facchinetti di rappresentare un competitor di Irama attraverso la sua società Newco.

Volete sapere cosa si sono detti Francesco Facchinetti e Irama? Qui l’articolo completo.

Elisabetta Canalis fa impazzire i fan (uno in particolare) con una foto mozzafiato in costume da bagno

L’ex velina stupisce i fan con una foto mozzafiato sotto il sole della Toscana. Fra i numerosissimi commenti di apprezzamento spunta quello di un famoso cantante emiliano: Gianni Morandi, che alla Canalis ha voluto dire: “Sei bellissima”.

E così tutti scherzano e rispondono al cantante: “Scommetto che questa foto non l’ha scattata Anna”, insinuando che Morandi stia fantasticando un po’ troppo sulla show girl, mettendo da parte la sua fedele compagna, Anna, normalmente sempre al suo fianco.

Qui l’articolo completo. Gossip News sul mondo dello spettacolo!

Macabre vacanze reali: la regina Elisabetta porta sempre con sé una sacca di sangue, sapete perché?

Fra gli articoli da viaggio a cui la Regina Elisabetta non rinuncia mai c’è una sacca di sangue. Il suo. Volete sapere perché? Non vi resta che cliccare qui per scoprirlo. Gossip news sulla Royal Family.

Chiara Ferragni criticata dai fan per un selfie con il piccolo Leone: “Non sei una buona madre”

Chiara Ferragni, si sa, non perde occasione per postare momenti della sua vita privata e lavorativa. Protagonisti indiscussi della pagina Instagram dell’influencer di Cremona sono il marito Fedez e il figlio Leone, amatissimo dai fan.

E sono proprio loro, i followers di Chiara Ferragni a rimproverarla per un dettaglio visibile nell’ultima foto dell’imprenditrice digitale. Ecco quale.

TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP