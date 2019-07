Diletta Leotta e Daniele Scardina, detto anche “King Toretto” stanno insieme? Lei in corner ha spiazzato tutti con questa frase: “È solo amicizia. Nessun flirt”.

Anche il pugile 27enne lo aveva raccontato a “La Gazzetta dell sport” pochi giorni fa. Adesso ci ha pensato la conduttrice di Dazn in persona a rimarcare il concetto. Di nuovo. “Di questo flirt non s’ha da parlare”, verrebbe da dire.

Eppure quel ragazzone tutto muscoli, secondo alcuni maliziosi, avrebbe fatto perdere la testa alla giornalista sportiva. Insomma, i beninformati sostengono che “Toretto” e la Leotta starebbero vivendo un focoso e travolgente flirt.

Altri che amicizia speciale. Un colpo di fulmine consumato al largo di Ibiza. Barche di lusso, champagne e tintarella. Ma al settimanale “Oggi“, alla penna di Alberto Dandolo, la Leotta ha rimarcato: “In questo momento ho un unico e vero amore: il mio lavoro. È ‘lui’ a occupare ogni mio pensiero e sentimento.

Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio”.

Una dichiarazione che ha spiazzato tutti. In un solo colpo la Leotta ha detto di non essere innamorata e di pensare solo al lavoro. Ma come mai – dopo la storia con Matteo Mammì, ex top manager di Sky – è stata pizzicata avvinghiata a Scardina? Forse ha messo palla al centro per trovare un nuovo amore? Lei continua a dire di no, lui pure. Ma quelle foto non lascerebbero più dubbi.

