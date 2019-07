Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 20 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, mercoledì 24 luglio 2019:

Corso di laurea per entrare a lavorare nella Pa, Bongiorno: “Da settembre 2020”

“Se tutto va bene da settembre 2020”. Queste le tempistiche annunciate dal ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno per quanto riguarda la partenza di un corso di laurea per lavorare all’interno degli uffici della Pa.

La Bongiorno ne aveva già parlato qualche mese fa, quando ha coinvolto anche il ministro della Pubblica istruzione Marco Bussetti nella previsione di un corso universitario ad hoc per i futuri dipendenti degli uffici statali al fine di “abbassare l’età media”. Non solo, anche per valorizzare la scelta di lavorare per la Pa, che non deve essere secondo l’avvocato ministro in quota Lega solo “una scelta di ripiego per avere il posto fisso”.

Il corso di laurea prevede una triennale, con la quale si potrà lavorare come dipendenti, e una magistrale per, invece, diventare “funzionari con competenze specifiche”. Altro fondamentale obiettivo di questo corso è accelerare i tempi di ingresso nella pubblica amministrazione, i quali devono diventare anche più “certi”.

Infine Giulia Bongiorno ha intenzione di potenziare “concorsi organizzati su base territoriale che, favorendo il reclutamento dei candidati da parte delle amministrazioni ubicate nelle regioni o nelle province indicate nel bando e consentendo di conoscere in anticipo le potenziali sedi di destinazione, mettano un freno al fenomeno della migrazione”.

