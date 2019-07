Chiara Ferragni, selfie con Leone. Fan furiosi per un dettaglio: “Non sei una madre”

Chiara Ferragni Leone: la foto su Instagram prima delle vacanze

Chiara Ferragni ha deciso di celebrare su Instagram l’inizio delle vacanze estive con Leone.

La fashion blogger più famosa d’Italia è infatti in partenza assieme al marito, il rapper Fedez, e al figlio.

Proprio con quest’ultimo la Ferragni ha deciso di farsi un selfie poco prima di partire.

“Siamo così felici di partire”, ha scritto l’influencer su Instagram a corredo della foto.

Chiara Ferragni Leone: le critiche dei fan

I fan però non hanno potuto fare a meno di notare una cosa per la verità piuttosto evidente, ovvero che Leone era in lacrime.

Come è noto, Chiara Ferragni è spesso oggetto di critiche da parte dei sui follower, che anche stavolta si sono fatti sentire.

Il rimprovero nei confronti della fashion blogger era, in sostanza, quello di non curarsi dell’umore non esattamente felice del figlio mentre scattava la foto.

“Leo sta piangendo, sua madre dovrebbe farlo smettere di piangere invece di fare un selfie”, è stato il commento di un utente.

Datemi un motivo per mettere mi piace a una foto dove lei scrive che sono felici di partire e Leo piange. Ma per una volta non può evitare una foto o almeno farla quando il figliolo sorride?”, rincara la dose un altro.

Le vacanze dei Ferragnez: Leone e i genitori in tour

Insomma, la vacanze dei Ferragnez non è partita sotto i migliori auspici. C’è da giurare che, nei prossimi giorni, Fedez e Chiara Ferragni ci terranno costantemente aggiornati sui loro viaggi e le loro “imprese” quotidiane.

E, c’è da giurare anche questo, i fan non smetteranno di fare polemiche su qualche magagna, vera o presunta, della coppia più famosa d’Italia.

L’estate del rapper e dell’influencer, insomma, è decisamente entrata nel vivo.

