Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere una parte delle vacanze estive in Umbria. La location dei Ferragnez è il lussuosissimo Castello di Procopio. Ma qual è il costo per questa meta esclusiva? Qual è il prezzo per una vacanza del genere?

La fashion blogger italiana aveva condiviso su Instagram l’agenda dei prossimi mesi. Appuntamenti, date degli eventi e vacanze. Dal 23 al 26 luglio si legge infatti che Chiara Ferragni, Fedez e Leone sono in Umbria per alloggiare nella lussuosa residenza a Migiana di Monte Tezio nel comune di Corciano.

Il Castello di Procopio è una location da sogno immersa nel verde, che offre Spa e terme con un panorama mozzafiato. Ma quanto avranno speso i Ferragnez questa vacanza in Umbria?

La struttura a cinque stelle è composta da 8 camere da letto, 8 bagni ( di cui uno con vasca idromassaggio), piscina, palestra attrezzata e anche un SPA.

Come il Castello di Procopio, in Umbria, dove Chiara Ferragni e Fedez, con il piccolo Leone al seguito, sono arrivato giusto ieri.

Una notte nella residenza d’epoca che si erge sulla Val Tiberina è inaccessibile ai più. Da giugno a fine agosto, una notte nella struttura extra lusso costa ben 5mila euro. I prezzi scendono a 4.170 euro nel periodo che va dal 2 settembre all’1 ottobre, e a soli 3.340 euro dal 2 ottobre all’1 maggio.

Attenzione però, non è possibile prenotare una o più stanze, ma va affittata l’intera struttura con una permanenza minima di 7 notti.

Considerando che i Ferragnez si tratterranno per una settimana spenderanno 35 mila euro solo per il soggiorno.