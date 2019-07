Battiti Live 2019, le anticipazioni del concerto di Trani in onda stasera, 24 luglio, su Italia 1: i cantanti e la scaletta

Torna questa sera, mercoledì 24 luglio, in prima serata su Italia 1 Battiti Live 2019, l’appuntamento musicale dell’estate con tutti i grandi cantanti che caratterizzano con i loro tormentoni questa stagione. Battiti è un concerto itinerante nelle più belle città della Puglia, organizzato come ogni anno da RadioNorba: di seguito tutte le anticipazioni del concerto di stasera 24 luglio registrato a Trani.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Si tratta del terzo appuntamento di Battiti Live 2019. lo spettacolo musicale si sposta questa sera a Trani, in Puglia. A condurre confermati Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, mentre la giovane web star di appena 16 anni Mariasole Pollio porrà agli artisti le domande del pubblico in piazza.

Battiti Live anticipazioni | Stasera 24 luglio 2019 a Trani

Tanti cantanti e ospiti tra i più amati dal pubblico per un’altra grane serata all’insegna della musica del momento. Ecco chi salirà sul palco di Trani nella puntata di Battiti Live oggi 24 luglio 2019 dalle 21.15 su Italia 1: vedremo Le vibrazioni, che presenteranno il loro nuovo brano L’amore mi fa male.

La scaletta del concerto di stasera

A seguire anche Enrico Nigiotti, Irama e Jake la Furia. Tra i cantanti più attesi di stasera anche Nek, con Alza la radio. E ancora: Mr Rain & Martina Attili, Nek, Paola Turci, Rocco Hunt, Sergio Sylvestre, il rapper Shade con Federica Carta in Senza farlo apposta, Bianca Atzei con La mia bocca, Giordana Angi con il nuovo singolo Casa.

I cantanti di stasera di Battiti Live 2019

Spazio anche agli ospiti internazionali con i Giant Rooks, una band tedesca che sta conquistando le hit parade con il loro tormentone Wild Stare. Tra i cantanti più amati dai più giovani sul palco oggi su Italia 1 anche Benji e Fede con il brano Dove e quando.

Infine spazio anche a Cristiano Malgioglio, autore del remix Dolceamaro con Barbara d’Urso. Confermato come nelle altre puntate il dj Gabri Ponte, che mixerà i brani per far ballare il pubblico di Trani e quello da casa.

Battiti Live anticipazioni | Dove vedere il concerto in streaming

Oltre che in tv su Italia 1, il concerto di stasera, organizzato da RadioNorba, è disponibile anche in streaming. Per poterlo seguire basta connettervi su Mediaset Play, la piattaforma di streaming del Biscione, disponibile anche come app per smartphone e tablet.

La registrazione è completamente gratuita. Con Mediaset Play, potrete vedere la diretta streaming di tutti i canali Mediaset, compreso Italia 1. Appuntamento dunque stasera dalle 21.15 su Italia 1 e sulla piattaforma Mediaset Play per vedere Battiti Live 2019.

Come vedere Battiti Live 2019 in streaming