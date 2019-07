Alto Adige, auto precipita in una scarpata: morte due ragazze di 17 e 19 anni

Un’auto precipita in una scarpata in Val Ridanna: morte due ragazze

Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro alla malga Aglsbodenalm e viaggiavano in macchina insieme a due amiche.

L’auto, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada ed è finita in una scarpata in val Ridanna, precipitando per alcune centinaia di metri. Nel tragico incidente stradale, avvenuto ieri sera, Miriam Volgger, 17enne di Racines, e Irina Senn, 19enne di Vipiteno, hanno perso la vita.

La conducente, una donna di 19 anni, e un’altra passeggera, un signora di 41 anni, sono state recuperate dalle lamiere e trasportate in elisoccorso negli ospedali di Bolzano e Vitipeno. Non sarebbero in pericolo di vita.

L’intervento dei soccorsi è stato difficoltoso: i soccorritori si sono calati con le corde lungo il pendio e le due ragazze ancora in vita sono state recuperate da due elicotteri con dei verricelli.

I carabinieri stanno indagando sulle cause dell’incidente. “L’auto stava scendendo lungo una strada forestale piuttosto ripida, quando su un tratto con alcune leggere curve è uscito di strada per motivi ancora in via di accertamento”, ha spiegato Philipp Braunhofer del soccorso alpino, come riportato dal Corriere della Sera.

In val Ridanna la notizia ha causato grande sconcerto.