Ascolti tv ieri sera 23 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | The Resident | Rosy Abate | La corte | Quelli della luna

Siamo nel pieno dell’estate e tutte le reti devono fare i conti con un fisiologico calo degli ascolti tv: è stato così anche ieri, martedì 23 luglio. Del resto, in questa stagione le persone escono di più la sera e quindi sono sempre meno gli spettatori che rimangono incollati sullo schermo.

Per questo motivo tutti i canali televisivi non hanno riservato per questo mese di luglio i programmi di punta della programmazione. Ieri sera, ad esempio, la scelta non era così ampia e variegata come invece siamo abituati nel corso dell’inverno.

Su Rai 1 andava in onda un nuovo appuntamento con la serie di successo The Resident, mentre Canale 5 rispondeva con le repliche della prima stagione di Rosy Abate, in attesa che in autunno tornino le nuove avventure che vedono protagonista Giulia Michelini nei panni della regina di Palermo.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di martedì 23 luglio 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 23 luglio 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

A vincere la serata degli ascolti ieri 23 luglio è Rai 1 con i nuovi episodi della serie The Resident, che hanno conquistato 2.316.000 spettatori pari al 13,3% di share.

Su Canale 5 le repliche di Rosy Abate hanno intrattenuto 1.884.000 spettatori pari all’11,2% di share. Su Rai 2 la serie Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 887.000 spettatori pari al 5,6% di share.

Su Italia 1 Chicago Fire ha tenuto incollati davanti al video 944.000 spettatori (5,3%). Su Rai 3 il film La Corte ha totalizzato 978.000 spettatori pari ad uno share del 5,5%.

Su Rete 4 il programma sportivo con Giampiero Mughini Quelli della Luna ha registrato un ascolto medio di 480.000 spettatori con il 2,9% di share. Su La 7 l’approfondimento politico di In Onda ha registrato 792.000 spettatori con uno share del 4,9%. Su Tv8 il film Il Pesce Innamorato ha totalizzato 690.000 spettatori con il 4%.

Ascolti tv | 23 luglio 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1 il classico programma estivo Techetechetè ottiene 3.166.000 spettatori con il 17,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha divertito una media di 2.586.000 spettatori con uno share del 14,6%.

Su Rai 2 l’approfondimento del TG2 Post ha interessato 811.000 spettatori con il 4,5%. Su Italia 1 gli episodi della serie CSI hanno totalizzato 793.000 spettatori con il 4,5%.

Su Rai 3 VoxPopuli ha raccolto davanti al video 843.000 spettatori con il 5% mentre a seguire la soap Un Posto al Sole ha divertito 1.473.000 spettatori con l’8,3%.

Su Rete 4 l’approfondimento di Stasera Italia Estate ha totalizzato 837.000 persone (4,9%), nella prima parte, e 957.000 spettatori (5,3%), nella seconda. Su La 7 In Onda ha incuriosito 957.000 persone (5,4%). Su Tv 8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha intrattenuto 607.000 spettatori con il 3,4%.