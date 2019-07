Le parole dell’armatore del peschereccio Tramontana sequestrato in Libia

Giuseppe Pipitone, armatore del peschereccio italiano “Tramontana” sequestrato il 23 luglio in Libia, ha riferito “che tutti i componenti dell’equipaggio stanno bene e che le istituzioni a tutti i livelli stanno lavorando per giungere a un celere rilascio di uomini e peschereccio”. L’uomo è in contatto costante con i loro familiari degli uomini a bordo e non nasconde la sua preoccupazione: “Le famiglie dei marittimi sono in ansia, come tutti noi. Siamo in costante contatto e attendiamo che presto ci possa giungere la notizia del dissequestro e del rientro dell’equipaggio. Ho saputo che nella zona delle acque internazionali dove al momento del sequestro si trovava il Tramontana c’erano circa nove imbarcazioni”.

Il peschereccio Tramontanta è stato fermato ieri dai militari libici in acque internazionali e condotto nel porto di Misurata. Sull’imbarcazione si trovavano sette uomini, cinque mazaresi e due di origine tunisina che erano salpati in mare circa un mese fa. Il rientro in Sicilia a Licata era atteso per il periodo di Ferragosto.

Quando è stata fermato Tramontana si trovava nelle acque della zona Sar, Search and Rescue, una zona che da tempo la Libia rivendica come propria territorialità, nel golfo di Sirte, a 60 miglia da Misurata e stava rientrando da una battuta di pesca con altre imbarcazioni dello stesso armatore. È stato proprio Pipitone a lanciare l’allarme all’avvistamento di una motovedetta della guardia costiera libica che aveva intimato l’alt. Anche lui infatti si trovava in mare.

La reazione del ministero degli Esteri

Il ministro degli Esteri ha affermato di essere al lavoro per “un rapido rilascio” e di aver dato istruzioni all’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, “di adoperarsi prontamente con la massima efficacia al fine del corretto trattamento e di un rapido rilascio dei membri dell’equipaggio e dell’imbarcazione, costretta a dirigersi verso il porto di Misurata”.

Il personale del Tramontana sarà sentito oggi, 24 luglio, dalla Guardia costiera libica e della vicenda si sta interessando anche l’ambasciata libica in Italia.

