Le amputano la gamba sbagliata durante un’operazione chirurgica resasi necessaria per le conseguenze del diabete. È la drammatica vicenda che ha coinvolto una donna di 67 anni lo scorso lunedì in un centro medico a Buenos Aires, Argentina.

Alla signora Magdalena, malata da tempo, le era già stato amputato un dito del piede proprio nella stessa gamba dove sarebbe dovuto avvenire il nuovo intervento. E invece qualcosa è andato storto: il chirurgo ha commesso un errore fatale, privandola dell’arto sbagliato.

L’errore fatale è avvenuto presso l’ospedale Nuevo Sanatorio Berazategui e, dopo l’intervento, la donna è stata trasferita in una clinica di Quilmes. Nel frattempo è stata aperta un’inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda: il medico è indagato per lesioni colpose.

“Il chirurgo mi ha detto che era andato tutto bene. Ma la gamba da amputare era la destra come scritto nella cartella clinica, non so cosa sia successo. Quando siamo entrati nella stanza ci siamo immediatamente resi conto dell’errore”, ha raccontato la figlia della donna così come riportato dal quotidiano locale “Clarin“.

“Quando ho sollevato le lenzuola ho visto che era stata amputata la gamba sinistra – ha aggiunto la donna dopo essersi resa conto dell’incredibile scambio – Lì ho trovato il chirurgo, ero molto nervoso.

Il dottore si chiama Cardozo (Gonzalo). Non aveva parole, non sapeva cosa dirmi. È lo stesso medico che aveva amputato il dito della gamba sinistra. Il piede era bendato, dovevano toglierla e procedere su quella stessa gamba”.

“La foto di mia moglie morta sul pacchetto di sigarette”: chiesti 100 milioni di risarcimento

Francia, trova la foto della sua gamba amputata su un pacco di sigarette