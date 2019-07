Mario Giordano e Luca Telese, dibattito su Europa e migranti: la prima serata del TPI Fest a Sabaudia

Si è tenuta ieri, lunedì 22 luglio 2019, a Sabaudia (LT) la prima serata del TPI Fest!, il festival dell’informazione senza giri di parole organizzato da The Post Internazionale con il patrocinio del Comune di Sabaudia e la media partnership si Radio Onda Blu. Ad essere saliti sul palco per confrontarsi nell’ambito del dibattito “Europa sì, Europa no” sono stati il giornalista ex direttore del Tg4 Mario Giordano, Luca Telese e la presidente dell’associazione culturale Alternativa Europea ed ex candidata del Pd alle europee Olimpia Troili.

A partire dalle 21.30, quindi, i protagonisti della serata hanno potuto discutere di questioni molto importanti che riguardano l’Unione europea, la sua reale unità di fronte a importanti decisioni che devono essere prese dai suoi Paesi membri e i suoi confini. Un dibattito che, infatti, si è soffermato in particolar modo sui flussi migratori dalla Libia moderato dal direttore di TPI Giulio Gambino.

Nel corso della serata, peraltro, Mario Giordano – di recente autore di L’Italia non è più italiana – ha chiesto scusa al collega David Parenzo dopo un’accesa lite che li aveva visti protagonisti nel corso di una puntata de La Zanzara sempre sul tema immigrazione per quanto riguardava, nello specifico, l’operato di Carola Rackete, ex capitana della Sea Watch.

“Parenzoooo, Parenzo dove sei, perché non mi affronti”: Mario Giordano a TPI Fest! | VIDEO

Questa sera, 24 luglio 2019, invece, è già tutto pronto per la seconda serata del TPI Fest! Sul palco della Piazza del Comune di Sabaudia ci saranno per un nuovo confronto, questa volta sul tema “Elite vs Popolo”, uno dei protagonisti della Seconda Repubblica, esponente della Democrazia Cristiana ed ex ministro degli Interni, Vincenzo Scotti, Vladimir Luxuria, il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà e lo scrittore Fulvio Abbate.