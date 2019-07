The Resident, dove vedere in tv e streaming l’ultima puntata

The Resident arriva al capolinea. Il medical drama made in USA arrivato in prima serata su Rai 1 termina martedì 23 luglio 2019 con l’ultima puntata. Le avventure di Nic, Conrad, Devon e gli altri medici del Chastain Park Memorial Hospital stanno per volgere al termine, quantomeno quelle della prima stagione.

Negli Stati Uniti infatti è prevista anche una seconda stagione, ma non sappiamo quando e se verrà portata anche in Italia.

La trama dell’ultima puntata di The Resident

L’ultima puntata che va in onda il 23 luglio vede i nostri protagonisti alla resa dei conti. Tra un paziente e l’altro, Nic cercherà di portare a galla la verità sulle operazioni illecite della dottoressa Hunter ma ne pagherà un caro prezzo perché finirà in carcere. Conrad nel frattempo tenterà di vendicare l’infermiera scavando a fondo, certo che la Hunter è intenzionata a rovinare la carriera dell’amica anche grazie all’alleanza con il dottor Randolph Bell. Ma i nodi verranno al pettine per tutti, anche per il losco primario di chirurgia.

Ma dove vedere l’ultima puntata di The Resident? In tv o in streaming?

The Resident streaming | Dove vedere in tv

L’ultima puntata di The Resident vi aspetta su Rai 1 in prima serata, a partire dalle 21:25, martedì 23 luglio 2019.

Il canale ammiraglio della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

The Resident streaming | Dove vedere in diretta l’ultima puntata

Chi invece è intenzionato a seguire The Resident in diretta streaming può farlo grazie a RaiPlay. Tramite la piattaforma streaming, potete accedere a tutti i contenuti della Rai in onda. Armatevi di computer, tablet o smartphone e accedete alla piattaforma streaming di RaiPlay, oppure potete scaricare anche l’app da utilizzare su iPhone e Android.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di The Resident

Chi invece vuole recuperare in un secondo momento l’ultima puntata di The Resident può farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay.