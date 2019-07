The Resident, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda martedì 23 luglio 2019 su Rai 1

Questa sera, martedì 23 luglio 2019, va in onda la quinta e ultima puntata di The Resident. La prima stagione del medical drama si concluderà questa sera e vedrà Nic e Conrad unire ancora una volta le forze per contrastare Lane Hunter.

Rai 1 manda in onda l’ultima puntata di The Resident, composta dall’episodio 13 e 14 della prima stagione intitolati rispettivamente “Corri dottore, corri” e “Eclissi del cuore”.

Vediamo quali sono le anticipazioni della serata.

La trama dell’ultima puntata di The Resident

The Resident anticipazioni | Ultima puntata

Nel primo episodio di The Resident di questa sera, intitolato “Corri dottore, corri”, vedremo una donna trasportata d’urgenza in ospedale che accusa un lacinante mal di testa. Come se non bastasse, la paziente è vittima di allucinazioni. In suo soccorso arrivano Devon e Conrad che però non sembrano prestarle le cure adeguate. Le condizioni della donna infatti peggiorano a vista d’occhio: quello che Devon e Cornad scoprono è che quella donna aiuta gli ex detenuti a reinserirsi nella società una volta usciti dal carcere.

Anche Nic sta combattendo la sua guerra: intenzionata a dimostrare la vera natura della dottoressa Hunter, l’infermiera vaga alla ricerca di prove ma deve anche badare a un uomo che la perseguita e a sua sorella. Quando Nic rincasa, infatti, trova la ragazza in overdose.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident

Nella seconda e ultima puntata della serata, intitolata “Eclissi del cuore”, vediamo Devon alle prese con una verità circa le attività di Lane Hunter. La dottoressa avrebbe diagnosticato un linfoma a un paziente che soffre d’ipocondria, ma dalle analisi non è mai emerso il tumore: la dottoressa ha mentito.

Nic Nevin finisce in carcere, ma per poco: a scagionarla sarà Marshall Winthrop, che paga la cauzione dell’infermiera. Conrad, preoccupato per la bella infermiera, decide di smascherare la dottoressa Hunter la quale, a sua volta, invece può contare sull’appoggio di Randolph Bell.

The Resident va in onda questa sera, martedì 23 luglio 2019, in prima serata su Rai 1.