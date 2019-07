Temptation Island riassunto, la quinta puntata: ecco che cosa è successo ieri sera, 22 luglio 2019

Temptation Island, il programma più trash e atteso dell’estate dal pubblico di Canale 5, è giunto alla quinta puntata. Cos’è successo durante la serata del 22 luglio 2019? Vediamo insieme il riassunto dell’ultima puntata.

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Siamo giunti quasi alla fine di questa sesta edizione, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia. Alcune coppie hanno terminato prematuramente il loro percorso, altre invece stanno arrancando fino alla fine lasciandosi sedurre da tentatori e tentatrici. Il popolo di Twitter non si è dimostrato entusiasta di questo quinto appuntamento di Canale 5.

Vediamo quello che è successo nell’ultima puntata, la quinta del programma dove gli equilibri tra alcune coppie hanno conosciuto il loro destino.

Temptation Island riassunto | Massimo e Ilaria, cosa è successo ieri sera

La quinta e ultima puntata di Temptation Island parte con Massimo e Ilaria. Il fidanzato non tollera la vicinanza di Ilaria con Javier e, dopo l’ennesimo video, si alza in piedi e cammina nervosamente esclamando: “Stupida, ti mantieni il microfono, ma che ti credi che non si sente? Ma che sono a Scherzi a parte?”.

L’affiatamento tra Ilaria e Javier è innegabile. Massimo ha paura di perderla, “però sto anche riscoprendo che dentro di me la voglio davvero questa nuova persona. Questo non preclude che io mi stia limitando, ma delle volte rifletto e delle frasi non mi escono proprio. Dall’altra parte, ho sentito frasi e apprezzamenti che non ce la farei mai a dire. Le direi alla persona che amo. Fino ad oggi non mi ha dimostrato tanto, anzi mi ha dimostrato molto poco”.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island

Poi arriva un altro video, in cui Ilaria abbraccia e sbaciucchia Javier ricoprendolo d’attenzioni, danzando seducentemente poi sulle note di “Completamente” dei Thegiornalisti.

Con il tocco della regia che monta sullo scambio d’effusioni di fidanzata e tentatore il tema musicale di “Gomorra”, tutti pensano al peggio al punto che i social iniziano a speculare con ironia. Qualcuno scrive: “La canzone di Gomorra precede un omicidio”.

Massimo spiega a Filippo che Ilaria “non si merita niente. Io adesso provo solo schifo, ho visto un film mica un video. Non solo si allarga, sta uscendo proprio dal pianeta. Sta vivendo una relazione all’interno di una relazione. Dieci minuti solo abbracciati, ma io che devo vedere, cosa ci sto a fare qui dentro? Che devo vedere?”.

Massimo sente che ha il cuore da un’altra parte! Falò di confronto in arrivo? #TemptationIsland pic.twitter.com/InyxplhQCk — Temptation Island (@TemptationITA) 22 luglio 2019

Quando Ilaria guarda il video e lo sfogo di Massimo, è incredula. Ma il fidanzato non ha perso tempo e si è consolato con Ilaria e una partita a Fifa con la PlayStation4, (non troppo) lieve frecciatina alla fidanzata che l’ha sempre ritenuto un hobby sciocco. “Ilaria mi è molto calata”, ha confessato Massimo alla tentatrice e la fidanzata scoppia in lacrime.

Ilaria, però, decide di non andare in esterna con Javier a differenza di Massimo che, una volta uscito con Elena, chiede il falò di confronto con la fidanzata.

Ilaria decide di non trascorrere il weekend con Javier! Siete d’accordo con la sua decisione? #TemptationIsland pic.twitter.com/hYxGH1oDQ1 — Temptation Island (@TemptationITA) 22 luglio 2019

Temptation Island riassunto | Nicola e Sabrina, cosa è successo

A Temptation Island è il turno anche di Nicola e Sabrina. Il fidanzato, nel pinnetu, scopre che Sabrina ha pianto per Giulio. Incredulo, Nicola ha guardato il video ben due volte. Sabrina è convinta che tra lei e Giulio ci sia una forte intesa mentale, ma non è certa che sia così anche per il cuore. Nicola, dal suo canto, è deluso. “Come si fa a piangere per una persona che non sono io?”.

“È la persona più importante per me e rimarrà la più importante” #TemptationIsland pic.twitter.com/RKhK2j47hm — Witty TV (@WittyTV) 22 luglio 2019

Anche Sabrina ha un video da guardare. Nicola inizia a prendersi i suoi spazi e in modo del tutto sfacciato, infilandosi nel letto di Maddalena. Come ben sappiamo, la casa delle tentatrici è sprovvista di telecamere, ma i microfoni riportano ogni cosa e Sabrina non ha difficoltà a comprendere che tra i due c’è una forte intimità, al punto che lui le dice: “Tu mi trasmetti serenità”.

Tutti i tentatori e tentatrici di Temptation Island 2019

“Non vedo l’ora di vederlo e confrontarmi con lui, ho voglia di guardarlo negli occhi e spero che lui abbia il coraggio di dirmele certe cose. Perché non lo ha mai fatto”, spiega Sabrina.

Poi il video cambia scenario: Nicola e Maddalena sono in esterna, a largo di una barca. Quando lei gli chiede se si vedranno anche fuori, lui risponde: “sì, perché mi hai dato tante cose”. Il video termina con un quasi-bacio e Sabrina conclude: “Si piacciono, lui è frenato. Lo farebbe eccome, però vedo lui molto frenato. Cambia poco, non è che non mi fa male”.

Temptation Island riassunto | Vittorio e Katia ieri sera

Siamo arrivati alla resa dei conti. L’ultimo falò di Katia a Temptation Island le mostra l’ennesima prova dell’intesa tra Vittorio e Vanessa, abbracciati nella vasca idromassaggio. La fidanzata commenta con tristezza: “Io gli auguro sempre il meglio, rimarrà sempre la persona più importante della mia vita”.

“È la persona più importante per me e rimarrà la più importante” #TemptationIsland pic.twitter.com/RKhK2j47hm — Witty TV (@WittyTV) 22 luglio 2019

Katia ha provato a “vendicarsi” con Mirko, ma Vittorio – guardando il video – dichiara di non provare nulla, si è spento il fuoco.

Temptation Island riassunto | Falò di confronto tra Massimo e Ilaria

Arriva il momento del confronto finale tra Massimo e Ilaria, l’ultimo falò più che acceso tra la coppia che macina accuse a ripetizione. Ilaria lo accusa di averla fatta sentire uno schifo, lui ricambia la cortesia dicendole che “hai fatto schifo come atteggiamenti”.

Il viaggio nei sentimenti termina con un falò di confronto in sospeso… Nella prossima puntata scopriremo come andrà a finire fra Massimo e Ilaria! Buonanotte 🌟 #TemptationIsland pic.twitter.com/NZbNZQ4ZwL — Temptation Island (@TemptationITA) 22 luglio 2019

A quel punto, Ilaria lo fa nero mettendo alle corde tutti i suoi atteggiamenti. Per conoscere la seconda parte, la più accesa, del falò di confronto tra Massimo e Ilaria dovremo attendere però la prossima puntata di Temptation Island, che vi aspetta sempre su Canale 5 la prossima settimana.