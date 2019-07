Stasera in tv 23 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 luglio 2019?

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un'ottima serata.

Ma cosa c'è stasera in tv 23 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 23 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – The Resident Stagione 1 Episodio 13

Questa sera su Rai 1 sono in programmazione due nuovi episodi della fiction The Resident, il nuovo medical drama trasmesso da viale Mazzini. I titoli delle due puntate di stasera sono “Corri dottore corri” e “Eclissi del cuore”. Si tratta degli ultimi episodi della prima stagione.

Trama: Nic chiede aiuto alla sua ex collega che lavora nella misteriosa clinica della dottoressa Hunt per a vere la cartella clinica di Lily. L’infermiera le dà appuntamento per incastrarla e farla finire in carcere con l’accusa di furto con scasso.

Le anticipazioni della puntata di stasera di The Resident

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21.20 – Squadra Speciale Cobra 11

Rai 2 questa sera, 21 luglio 2019, torna su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11. Stasera va in onda l’episodio 15 della 22esima stagione della fiction.

Trama: Nel giorno del compleanno di Dana, Andrea e Dana vengono rapite da un boss della Yakuza che le blocca all’interno della macchina nuova che Semir ha regalato alla figlia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21.20 – La Corte

Questa sera Rai 3 propone il film La Corte, dramma francese del 2015 con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier, Corinne Masiero.

Trama: Xavier Racine è il temuto presidente di una corte d’assise penale. Soprannominato “il presidente dalla doppia cifra” per le sue condanne mai inferiori ai dieci anni, Racine cambia improvvisamente quando ritrova Birgit a far parte di una giuria chiamata a giudicare un presunto omicida. Sei anni prima, Racine amava Birgit quasi in segreto e forse lei è l’unica donna che abbia mai amato.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Quelli della Luna

Su Rete 4 questa sera va in onda la seconda delle quattro puntate di Quelli della Luna, il nuovo programma condotto da Giampiero Mughini, che racconta le storie dei grandi nomi dello sport mondiale e delle loro gesta.

STASERA IN TV 23 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.25 – Rosy Abate

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Rosy Abate, la fiction Mediaset con protagonista Giulia Michelini nei panni della regina di Palermo. Quella di oggi è la quinta e ultima puntata della miniserie spin-off di Squadra Antimafia.

Trama: Le indagini di Luca (Mario Sgueglia) e Rosy (Giulia Michelini) hanno costretto Nuzzo Santagata (Franco Branciaroli) a evitare l’arresto fuggendo in Sicilia, portando con sé Regina (Paola Michelini) e Leonardo (Francesco Mura) e condannandoli a una vita in latitanza. Rosy parte per cercarli e grazie alle sue conoscenze sul territorio Rosy si avvicina a Leo, decisa a fargli tornare la memoria e a scoprire una volta per tutte cosa è successo cinque anni prima su quella spiaggia di Catania, quando credeva di averlo perso per sempre.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Rosy Abate di stasera

GUIDA TV 23 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago Fire Stagione 6 Episodio 7

Italia 1 questa sera propone una nuova puntata di Chicago Fire, giunto alla sua sesta stagione.

Trama: Ramon, in seguito all’aggressione, viene operato e si riprende. Intanto la squadra viene chiamata a salvare un uomo svenuto nel proprio appartamento, un tale Stoke Porter. Boden scopre che si tratta di un musicista blues che suo padre, morto tre anni prima, adorava. Questo risveglia in lui vecchi e piacevoli ricordi.

PROGRAMMI TV 23 LUGLIO 2019: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

Questa sera in prima serata su La 7 lo speciale settimanale di In onda, il programma di approfondimento sull’attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese, in onda ogni giorno in access prime time e il martedì anche in prima serata.

PROGRAMMI TV 23 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Il pesce innamorato

Stasera su Tv8 è in programmazione un grande classico del cinema di Leonardo Pieraccioni, Il pesce innamorato, con Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Paolo Hendel, Gabriella Pession, datato 1999.

Trama: Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. Adesso, a trent’anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli “Il pesce innamorato”, un racconto che aveva scritto da bambino. Il successo arriva fulmineo e per Arturo nulla è più come prima. In un lussuoso albergo conosce Matilde e il colpo di fulmine è immediato.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – La rivalsa di una madre – Breaking In

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ant-Man and the Wasp

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma Ant-Man and the Wasp, secondo capitolo per il supereroe Marvel con Paul Rudd, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.

Trama: Dopo gli eventi di ‘Captain America: Civil War’, Ant-Man affronta una nuova missione.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 23 LUGLIO 2019: SKY UNO

19:15 – 4 ristoranti Spagna – –

20:25 – Cuochi d”Italia

21:15 – Un sogno in affitto – – 1^TV Su Sky Uno questa sera arrivano le nuove puntate di Un sogno in affitto: Paola Marella, accompagnata da un ospite, entra in 3 case di lusso. Oltre a scoprire il territorio, a fine puntata verrà svelata la casa preferita dai protagonisti.