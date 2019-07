Salvini va in piazza a Bibbiano: “Giù le mani dai bambini”

Matteo Salvini in piazza a Bibbiano per intervenire sul caso degli affidamenti illeciti di bambini. È destinato a scatenare nuove polemiche e nuovi botta e risposta tra leader politici l’intervento del vicepremier e leader della Lega nel comune in provincia di Reggio Emilia che da alcune settimane è finito al centro dell’attenzione per l’inchiesta Angeli e Demoni che ha fatto emergere lo scandalo di bimbi sottratti ai genitori sulla base di dichiarazioni e relazioni manipolate, per poi essere affidati ad amici e conoscenti delle persone coinvolte.

Lo scontro politico Salvini-Di Maio-Pd su Bibbiano

La vicenda viene utilizzata in questi giorni da Salvini e dal Movimento 5 Stelle anche per un attacco agli avversari del Partito Democratico e della sinistra, accusati di essere in qualche modo coinvolti nella vicenda o silenti.

“Che schifo una certa sinistra che fa business sugli immigrati e perfino sui bambini”, ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno annunciando il 20 luglio l’intenzione di andare a Bibbiano. “Oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini”, ha ribadito oggi.

Luigi Di Maio è stato molto più netto. “Io col Pd – ha detto in una diretta Facebook il capo politico del M5S il 18 luglio – non ci voglio avere nulla a che fare, con il partito di Bibbiano che toglieva i bambini alle famiglie con l’elettroshock per venderseli non voglio averci nulla a che fare e sono stato in questo anno quello che più ha attaccato il Pd”.

Il Pd viene preso di mira a causa del coinvolgimento nell’inchiesta del sindaco di Bibbiano, che risulta indagato. Il primo cittadino Andrea Carletti è accusato di abuso d’ufficio e falso, ma non è coinvolto in crimini contro i minori.

E il partito di Nicola Zingaretti ha annunciato querela nei confronti di Di Maio per diffamazione. “Le dichiarazioni demenziali del vicepremier Di Maio – hanno scritto i Dem – il quale collega l’identità del Pd alle vicende drammatiche relative all’inchiesta sui minori che coinvolge il comune di Bibbiano, confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici”.

La vicenda degli affidi pilotati per ora coinvolge il sindaco e 18 persone tra dirigenti comunali, psicologi e assistenti sociali.

Salvini ha dato appuntamento a Bibbiano alle ore 15 in piazza Municipio.