Rosy Abate la serie: la trama dell’ultima puntata di stasera 23 luglio 2019 su Canale 5, ecco cosa succede

Il momento della resa dei conti è arrivato. Questa sera, mercoledì 23 luglio 2019, va in onda in prima serata su Canale 5 la quinta e ultima puntata di Rosy Abate la serie, la fiction di successo che vede nel cast attori molto amati come Giulia Michelini. Ma qual è la trama e cosa succede in quest’ultimo appuntamento della prima stagione? Ecco tutti i dettagli.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

Rosy Abate la serie: la trama della puntata di stasera

Quinta e ultima puntata della prima stagione di Rosy Abate stasera su Canale 5. Ma per i fan non c’è niente da temere, infatti già dal 13 settembre andranno in onda in prima serata le puntate di Rosy Abate 2.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Rosy Abate

In questo ultimo appuntamento con la fiction che vede protagonista Giulia Michelini, la regina di Palermo è disposta a tutto pur di riabbracciare definitivamente suo figlio Leonardo.

Rosy Abate lotta per strappare il ragazzo dalla famiglia Mainetti, legata alla mafia, che lo ha adottato. Al suo fianco c’è Luca, disposto anche a mettere a rischio al sua carriera per aiutare la protagonista della serie.

A questo punto la donna decide di partire per la Sicilia, dove intuisce che possono essere tornati i Santagata. Regina viene a sapere della morte di Roberto e racconta a Leo che è stata Rosy ad ucciderlo.

La protagonista si fa aiutare da amici e aprenti per riabbracciare Leonardo, in uno scontro all’ultimo sangue con Regina, che a suo volta non vuole privarsi dell’affetto di Leo.

Dove vedere in streaming l’ultima puntata di Rosy Abate

Nel finale il ragazzo capisce di essere davvero il figlio della Abate e decide d’intervenire. La regina di Palermo inoltre lo porta alla Playa, la spiaggia di Catania dove i due si erano visti per l’ultima volta, con lo scopo di ricordagli che è sua madre.

La trama completa di Rosy Abate la serie