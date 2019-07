Rosy Abate, dove vedere in tv e streaming l’ultima puntata della serie in onda oggi 23 luglio 2019

Questa sera 23 luglio 2019 va in onda su Canale 5 la quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2019, la fiction di successo con protagonista Giulia Michelini. Si tratta delle repliche dell’ultima stagione, in attesa che a settembre tutti i fan possano vedere in prima visioni gli episodi della seconda. Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming Rosy Abate la serie?

In quest’ultimo appuntamento Rosy Abate, la regina di Palermo, decide di tornare in Sicilia con l’intenzione di recuperare a tutti i costi i rapporti con suo figlio Leonardo.

Dovrà però scontrarsi con la temibile Regina Mainetti, che non vuole minimamente perdere i rapporti con il ragazzo, e con il boss Nuzzo Santagata. Al fianco di Rosy Abate c’è Luca, che per aiutarla è disposto anche a finire in carcere e mettere così a repentaglio la sua carriera.

Alla fine la donna deciderà di portare il figlio lì dove si sono visti l’ultima volta, alla Playa, la spiaggia di Catania, con lo scopo di ricordagli che è sua madre.

La trama dell’ultima puntata di Rosy Abate la serie

Rosy Abate streaming ultima puntata: ecco dove vederla in tv

Rosy Abate, fortunato spin-off di Squadra Antimafia, è andato in onda con la prima stagione nel 2017. Canale 5 ha deciso di riproporne gli episodi in prima serata anche durante questa estate, in attesa della nuova stagione che andrà in onda a partire dal 13 settembre.

Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset, è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 del decoder Sky per gli abbonati alla pay-tv.

Rosy Abate streaming ultima puntata: ecco dove vederla in streaming

Chi invece stasera non può seguire Rosy Abate in tv su Canale 5, può farlo in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet grazie alla piattaforma MediasetPlay, che mette a vostra disposizione tutti i suoi programmi andati in onda in televisione gratuitamente. Tutto quello che dovete fare è accedere, registrarvi anche tramite Facebook e poi cliccare sul contenuto di vostro interesse.

Grazie a Mediaset Play, inoltre, potrete recuperare gli episodi di Rosy Abate in qualsiasi momento tramite la funzione on demand.

Rosy Abate vi aspetta stasera, 23 luglio 2019, in prima serata a partire dalle 21.20 circa su Canale 5.

