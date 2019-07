Rosy Abate la serie: le anticipazioni dell’ultima puntata in onda stasera 23 luglio 2019 su Canale 5

Stasera, martedì 23 luglio 2019, va in onda su Canale 5 l’ultima puntata della prima stagione della serie Rosy Abate, che vede protagonista Giulia Michelini. Si tratta di repliche che Canale 5 manda in onda in questo periodo in attesa di trasmettere in autunno gli episodi della seconda stagione. Ma quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di Rosy Abate la serie in onda stasera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

Rosy Abate la serie: le anticipazioni di stasera

Si tratta del quinto e ultimo appuntamento con le repliche della prima stagione di Rosy Abate, la serie di successo di Canale 5 che vede nel cast Giulia Michelini nei panni della regina di Palermo.

Per tutti i fan grande attesa per vedere a partire dal prossimo autunno i nuovi episodi con Rosy Abate 2. La puntata in onda stasera sulla rete ammiraglia Mediaset in prima serata a partire dalle 21.20 si intitola Il mistero della Playa è svelato, con cui si chiude la prima stagione della serie.

Rosy infatti ha scoperto i legami a dir poco pericolosi tra la famiglia che ha adottato suo figlio Leonardo e Nuzzo Santagata. Per questo la mafiosa si impegna per aiutare il vicequestore Luca per arrestare il boss e riprendere così i rapporti con il giovane Leo.

La trama dell’ultima puntata di Rosy Abate la serie

La protagonista interpretata da Giulia Michelini arriva così nella sua Sicilia, dove trova il supporto di amici e parenti per riprendersi finalmente suo figlio. Per farlo riporterà Leonardo lì dove si sono visti l’ultima volta, alla Playa, la spiaggia di Catania, con lo scopo di ricordagli che è sua madre.

La trama completa di Rosy Abate la serie

Giunge così al termine la prima stagione della serie Rosy Abate, che vede nel cast attori come Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli e Paola Michelini.

Intanto Mediaset ha annunciato la data di messa in onda di Rosy Abate 2: appuntamento per tutti i fan venerdì 13 settembre 2019 sempre su Canale 5.

Dove vedere in streaming l’ultima puntata di Rosy Abate