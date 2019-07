Previsioni meteo di oggi, 23 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 23 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 23 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 23 luglio 2019 | NORD

Al Nord si prevede bel tempo quasi ovunque: in questo martedì, infatti, l’eccezione sarà rappresentata dalle aree dei rilievi maggiori, che saranno interessati da alcuni addensamenti di nuvole, nelle ore centrali della giornata, con occasionali rovesci.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro e in Sardegna si prevede un martedì di sole e cielo sereno. Molto caldo nelle grandi città, tra cui Roma, e locali velature in tutto il quadrante soprattutto nelle ore centrali della giornata. Tuttavia non ci sono rischi di precipitazioni

SUD E SICILIA

Cielo sereno al Sud e in Sicilia, con transito di locali velature. Ci saranno, nelle ore centrali della giornata e quindi a cavallo tra mattina e pomeriggio, dei locali addensamenti sulle regioni tirreniche. Non sono esclusi locali rovesci, soprattutto nelle aree montuose.

Previsioni meteo oggi martedì 23 luglio 2019 | TEMPERATURE

Già da ieri le temperature sono in grosso aumento in tutta Italia. Anche in questo martedì le colonnine di mercurio saranno molto alte: le temperature minime saranno in rialzo su Piemonte, regioni tirreniche, Liguria, Toscana e Lazio e stazionarie sul resto del paese.

Le massime, invece, aumenteranno in tutto il Nord, su Toscana, Campania e Sicilia. Saranno invece in diminuzione le massime di Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale.

VENTI

Venti da deboli a moderati settentrionali sulle regioni adriatiche del Centro-Sud e deboli occidentali sulle regioni tirreniche peninsulari. Sul resto del paese si attendono invece venti deboli variabili.

MARI

Il mar Ionio e l’Adriatico meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre i restanti bacini saranno poco mossi. Calmi, addirittura, il mar Ligure e l’adriatico settentrionale.