Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 23 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, martedì 23 luglio 2019:

Quota 100, l’Inps aggiorna i dati: 162mila domande

Hanno raggiunto quota 162mila al 22 luglio le domande per l’uscita anticipata da lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi versati, quindi con Quota 100. Ad aver fornito gli ultimi dati aggiornati sull’adesione al nuovo meccanismo previdenziale – introdotto con il decretone insieme al reddito di cittadinanza con l’obiettivo di superare la legge Fornero – è sempre l’Inps, l’istituto di previdenza, che ha parlato di 13mila domande per quanto riguarda solo la capitale, Roma.

Al secondo posto per numero di istanze presentate, poi, c’è Milano (7.500) e al terzo Napoli (6.900). A richiedere la quiescenza anticipata sono stati 59.642 lavoratori dipendenti e 51.913 lavoratori iscritti alla gestione pubblica.

Passando infine al dettaglio del genere, a presentare domanda per Quota 100 sono stati 120.197 uomini e 42.406 donne.

