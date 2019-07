Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 23 luglio 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi, martedì 23 luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 23 luglio 2019: Gemelli, Leone, Vergine, Pesci

Tra i segni fortunati della giornata abbiamo i Gemelli: approfittate di questo martedì per rimettervi in gioco, soprattutto in amore. Le stelle sono dalla vostra parte secondo Paolo Fox e vi aiuteranno a far breccia nel cuore di chi vi interessa in questo periodo.

Anche il Leone vivrà una giornata positiva, focalizzate l’attenzione sui progetti futuri e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Giornata piacevole anche per la Vergine, la vostra felicità si espanderà per qualche altro giorno, approfittate del buonumore per costruire qualcosa nei prossimi mesi. Anche i Pesci vivranno un periodo positivo, nonostante qualche tensione in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni sfortunati della giornata spicca l’Ariete che deve gestire spiacevoli problemi d’amore. Tensione e nervosismo invece saranno la costante del Toro, che in questa giornata potrà discutere animatamente con il partner per piccole incomprensioni.

Problemi anche per i Gemelli, che necessitano di una lunga pausa per recuperare le energie a causa dello stress accumulato in questi giorni.

Gli amici della Bilancia sono in un periodo di recupero, lo Scorpione è sotto stress e il Sagittario vorrebbe cambiare vita ma non sa come fare.

Giornata d’agitazione per il Capricorno, troppo nervosismo da poter gestire, evitate di litigare. L’Acquario avvertirà il bisogno di maggiore libertà.