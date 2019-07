Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 23 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 23 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, in amore dovete essere prudenti per evitare spiacevoli scottature. Fate chiarezza nel vostro cuore, in particolare se vivete due storie contemporaneamente e dovete decidere con chi stare. Tensioni ancora da risolvere.

Toro

Cari Toro, una giornata all’insegna della tensione e del nervosismo per il vostro segno. In amore non mancano le discussioni, e da qui all’inizio del prossimo mese potreste essere chiamati a prendere delle decisioni importanti.

Gemelli

Amici dei Gemelli, le tensioni e i problemi non mancano nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Avreste proprio bisogno di una pausa e di staccare un po’ la spina per recuperare dallo stress accumulato, ma lo stress potrebbe inseguirvi anche in vacanza.

Cancro

Se siete single è arrivato finalmente il momento di amare di nuovo. Favoriti nuovi incontri che potrebbero farvi battere forte il cuore. L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita poi a frenarvi con le parole per evitare inutili discussioni.

Leone

Cari Leone, una giornata davvero positiva questa di martedì 23 luglio 2019 per il vostro segno. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti, i risultati infatti non tarderanno ad arrivare. Cercate però sempre di non essere presuntuosi e di non prevaricare gli altri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo Fox avete le stelle a vostro favore. Un quadro astrale positivo che si protrae anche nei prossimi due giorni. Approfittatene per costruire qualcosa che potrà concretizzarsi nei prossimi mesi. Migliora l’amore.

Bilancia

Amici della Bilancia, in amore è arrivato il momento di recuperare dopo un periodo poco positivo. Le tensioni e le discussioni non sono mancate, adesso è il momento di affrontare faccia a faccia il partner e chiarire le cose che non vanno.

Scorpione

Lo stress in quest’ultimo periodo l’ha fatta da padrona. Avreste proprio bisogno di rilassarvi e ricaricare le pile, d’altronde non ce la fate proprio più ad affrontare continui problemi. Forse dovreste cambiare aria almeno per un po’.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox prevede per il vostro segno una fase in cui facilmente vorreste cambiare vita e dare un taglio al passato, con tutti i problemi e le tensioni che si porta dietro. In amore le cose migliorano a partire dal weekend.

Capricorno

Amici del Capricorno, una giornata all’insegna del nervosismo, in cui potrete rispondere male e litigare con chi vi è intorno. Ci vuole davvero poco infatti per farvi perdere la pazienza. La vostra tensione potrebbe riversarsi anche in amore.

Acquario

Cari Acquario, avete voglia di evadere e rendervi liberi, anche a costo di sembrare irrispettosi nei confronti delle persone che vi circondano. Non trascurate infatti i vostri affetti più cari. Ultimamente siete un po’ distratti. Maggiore attenzione in ciò che fate non guasta.

Pesci

Cari Pesci, in generale questo è per voi un periodo positivo anche se non mancano le tensioni in amore. Provate a chiarirvi, non arroccandovi sulle vostre posizioni ma dimostrandovi aperti e disponibili al dialogo.

