Oroscopo di domani 24 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, siete dei grandi amanti delle sfide e nemmeno questa volta vi tirerete indietro. Le stelle, infatti, prevedono che la Luna nel vostro segno vi spingerà ad impegnarvi in qualcosa che qualche tempo fa non avreste assolutamente pensato.

Toro

Cari Toro, qualche fantasma del passato vi sta ancora rincorrendo e a volte rischiate di dimenticare le motivazioni per cui avete messo la parola fine su una relazione amorosa. Forse è il caso di fare un po’ di ripasso prima di (ri)cadere in tentazioni che anche Oscar Wild vi direbbe di mettere a freno. Guardate al futuro.

Oroscopo di domani 24 luglio 2019 | Gemelli

L’oroscopo di domani vi vede in balia dell’entusiasmo per via di un nuovo incontro. Attenzione però, perché l’apparenza inganna e non è solo un modo di dire: chi avete conosciuto potrebbe non essere la persona adatta per questo momento della vostra vita, dove siete alla ricerca di cose ben precise.

Cancro

Amici del Cancro, questa Luna in Ariete porterà un po’ di maretta e nervosismo nei vostri rapporti familiari. Vi sentite oppressi senza motivo, come se non vi fosse concesso di spiccare il volo. Cercate di liberarvi semplicemente spiegando come vi sentite e poi aprendo le ali.

Leone

Domani l’oroscopo vi vede particolarmente generosi. Vi sveglierete di ottimo umore e con uno spirito decisamente filantropico. Forse troppo: c’è sempre qualcuno pronto ad approfittare della bontà altrui, quindi cercate di scegliere bene a chi donare.

Oroscopo di domani 24 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, Saturno in opposizione a Venere vi spingerà a intraprendere una discussione con il partner che non può più attendere. Non riuscite a sottostare a determinate regole e avete bisogno di più libertà e fiducia.

Bilancia

Cari Bilancia, ci avete girato tanto intorno e avete cercato di evitarle in tutti i modi possibili. Eppure adesso sono dietro la vostra porta: le responsabilità. Sul lavoro, in amore, in famiglia, in quest’ultimo periodo siete stati infatti molto “latitanti” in tal senso e adesso è giunto il momento di farci i conti.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, in questi giorni vi renderete conto di qualcosa di molto importante. E cioè che se avete bisogno di qualcuno o qualcosa è necessario che lo diciate con parole ben scandite. Non aspettate che siano sempre gli altri a dover interpretare i vostri stati d’animo per poi puntargli il dito contro se non vi hanno dato le giuste attenzioni. Apritevi.

Oroscopo di domani 24 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, è un ottimo periodo per il vostro benessere fisico. Vi sentite particolarmente energici ed entusiasti, avete iniziato un percorso di “rimessa a nuovo” da qualche settimana e non vedete l’ora di vederne i risultati. Se continuate con questo ritmo non tarderanno ad arrivare.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna in Ariete vi renderà particolarmente irritabili e impazienti. Qualsiasi piccola cosa vi manderà su tutte le furie e non ci sarà modo di placarvi. Cercate di restaurare la vostra calma con un week end fuori porta in una meta poco battuta dal turismo: avete bisogno di silenzio e quiete assoluti.

Acquario

Cari Acquario, avete delle belle idee che vi ronzano in testa e vorreste metterle in pratica. Non senza prima aver però consultato un esperto: non è il caso di mettere a rischio le vostre finanze, ma di verificare bene la realizzabilità del vostro progetto.

Pesci

Cari Pesci, nella giornata di domani le stelle prevedono che vi sentirete molto soddisfatti dopo aver dato una mano al vostro partner nella risoluzione di una situazione decisamente complessa. A beneficiarne sarà il vostro rapporto in generale, ultimamente un po’ spento a causa di poca passione. Vi riunirete con ancora più forza.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 24 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

