Oroscopo Branko 23 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 23 LUGLIO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 luglio 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, questo mese di luglio vi vede assoluti protagonisti secondo le stelle. Avete la Luna nel segno, grazie alla quale riuscirete a rinsaldare quei rapporti e quei progetti che sembravano in crisi.

Siete troppo impulsivi, il che vi rende agitati e facilmente irascibili. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Cercate di mantenere la calma,altrimenti potrebbe risentirne anche la salute. Male l’amore.

