Mondiali nuoto 2019 programma gare | Oggi 23 luglio | Calendario | Orari

Mondiali nuoto 2019, il programma di oggi, martedì 23 luglio, sarà intenso a Gwangju in Corea del Sud. Non mancheranno impegni importanti per gli atleti italiani tra batterie e finali a partire dalla ore 13 (fuso italiano).

Come quella dei 1.500 stile libero con la mezzofondista Simona Quadarella a caccia della sua seconda medaglia mondiale dopo quella conquistata a Budapest 2017 in cui vinse il bronzo nuotando in 15’53″86.

La sfida, a colpi di bracciate, sarà tutta con l’americana Katy Ledecky che punterà a riconfermare l’oro anche in questa rassegna iridata. In semifinale la nuotatrice romana tesserata con l’Aniene è arrivata solo dietro alla statunitense che ha toccato la piastra in 15’48”90.

Finale centrata anche per Arianna Castiglioni e Martina Carraro nei 100 rana con tanto di record italiano (1’06″39) eguagliato da entrambe in queste semifinali mozzafiato.

Filippo Megli centra la finale nei 200 stile libero e conquista il record italiano. Fuori dalle finali dei 100 dorso Simone Sabbioni e Margherita Panziera che proverà a rifarsi nella sua specialità, i 200 dorso.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL MONDIALE DI NUOTO 2019

Il tutto verrà trasmesso in chiaro (gratis) dalla Rai (RaiSport). Ma qual è il programma completo? Quali gare ci sono oggi? Ecco tutte le gare in programma oggi, martedì 23 luglio 2019, ai Mondiali di nuoto 2019:

Dalle ore 3:00 batterie Nuoto:

50 metri rana maschili batterie

200 metri stile libero femminili batterie

200 metri farfalla maschili batterie

800 metri stile libero maschili batterie

Ore 11:30, Pallanuoto maschile – ITALIA-Grecia quarti di finale

Dalle ore 13:00 finali e semifinali Nuoto

FINALE 200 metri stile libero maschili

FINALE 1500 metri stile libero femminili

50 metri rana maschili semifinali

FINALE 100 metri dorso femminili

FINALE 100 metri dorso maschili

200 metri stile libero femminili semifinali

200 metri farfalla maschili semifinali

FINALE 100 metri rana femminili

