Francesca Cipriani con un lato B da urlo, ma in spiaggia pensa a Leopardi su Instagram

Mare. Sole. Panorama mozzafiato. E curve. Francesca Cipriani, esplosiva come sempre, rispolvera Leopardi. Proprio in spiaggia. Altro che settimana Enigmistica! “E il naufragar m’è dolce in questo mare”, scrive l’ex concorrente de L’Isola dei famosi.

La Cipriani, che in tv ha letteralmente spopolato negli ultimi tempi, mostra un lato B che fa impazzire i fan. Schizzano anche i like. A migliaia. Lei potrebbe essere incoronata la regina bionda dei social. Ma è alla ricerca di un fidanzato.

Qualche settimana fa, alla vigilia del suo compleanno ci aveva detto: “Vorrei andare da Maria De Filippi per trovare l’amore”. La showgirl, infatti, è single. Aveva fatto la corte a Walter Nudo, ai tempi in cui lui era nella casa del Grande Fratello Vip, ma alla fine tra loro non è scoppiata la scintilla.

Anzi, è scoppiata una vera e propria polemica. Da Barbara D’Urso la Cipriani aveva detto a Walter Nudo di essere a conoscenza della sua presunta omosessualità. Il diretto interessato, però, si è praticamente fatto una risata. Come dire: un gossip inutile, che serve a poco.

Poi, contattata da TPI, era tornata alla carica svelando addirittura l’identikit del presunto fidanzato del famoso attore e vincitore de L’Isola e Gf Vip. Nudo, però, non ha battuto un colpo. Lasciando scorrere la polemica. Il polverone si è placato.

Per Francesca, adesso, è tempo di relax. Meritata vacanza, dopo la mega festa di compleanno in uno dei locali più chic di Milano con il jet set che conta. Poi, tra poco più di un mese, tornerà in tv. Probabilmente a Mediaset, dove è di casa. Ma c’è chi già mormora che possa essere una delle special gust de L’Isola dei famosi.

La sola notizia avrebbe fatto rizzare le orecchia al suo amico Giucas Casella. Che a TPI aveva svelato: “Non c’è due senza tre, voglio tornare in Honduras”. Chissà se li rivedremo insieme. Stessa spiaggia e stesso mare. Anche solo per un blitz lampo. Share assicurato.

