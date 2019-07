Film da vedere al cinema questa settimana, dal 22 al 28 luglio 2019: la programmazione nelle sale italiane

Il cinema non si ferma mai e anche in quest’ultima settimana di luglio vediamo pellicole già in programmazione ma tante altre in nuova uscita. Ma quali film vedere?

Cosa guardare al cinema? Dalla commedia al dramma, passando per il thriller arrivando al genere d’azione, vediamo tutto quello che offre la sala cinematografica al pubblico italiano dal 22 al 28 luglio 2019.

Film da vedere al cinema questa settimana | Dal 22 al 28 luglio, la programmazione

Usciti soltanto la scorsa settimana, alcuni titoli saranno ancora in programmazione in diverse sale d’Italia.

Chi ha un debole per il genere biografico potrà rilassarsi con Edison – L’uomo che illuminò il mondo, un film drammatico diretto da Alfonso Gomez-Rejon, con Benedict Cumberbatch e Katherine Waterston, che racconta la storia dell’epica competizione tra i due più grandi inventori dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo.

Chi ha voglia di una commedia potrà trovare in sala Di tutti i colori, film diretto da Max Nardari, con Andrea Preti e Olga Pogodina che racconta di un giovane ambizioso disposto a tutto pur di lavorare in una casa di moda e si finge omosessuale.

Un tocco drammatico è quello de Il mangiatore di pietre, un film di Nicola Bellucci con Luigi Lo Cascio e Vincenzo Crea, mentre Skate Kitchen – a sua volta drammatico – è un film diretto da Crystal Moselle, con Jaden Smith e Rachelle Vinberg.

Film interessante con un cast scoppiettante è Serenity – L’isola dell’inganno, una pellicola che ha fatto parlare di sé già dalla scelta dei protagonisti Matthew McConaughey e Anne Hathaway. La storia narrata è quella di un capitano di una barca da pesca che torna sulla piccola isola al largo della Florida per scappare dal suo passato, ma non si è mai troppo lontani per quei fantasmi che tornano a bussare alla nostra porta. Quando arriva Karen, la sua ex moglie, con una richiesta assurda, Baker capisce che il peggio deve ancora arrivare.



Per i più piccoli in sala è arrivato dal 18 luglio Birba – Micio Combinaguai.

In sala qualcuno potrebbe ancora trovare disponibile Toy Story 4, Spider-Man: Far From Home e Annabelle 3.

Film da vedere al cinema questa settimana | Le nuove uscite

Dal 25 luglio invece sono in arrivo delle nuove pellicole, di cui una molto, molto attesa.

Tina Gordon Chism è la regista della commedia La piccola boss, un film che racconta la storia di Jordan Sanders, capo prepotente di una grande azienda che ha la possibilità di tornare ragazzina per sfuggire alle difficoltà della vita adulta. Grazie a questo tocco magico, Jordan potrà rivivere alcuni momenti del suo passato.

Gli amanti dell’horror invece saranno felici di trovare al cinema Midsommar – Il villaggio dei dannati, una pellicola drammatica diretta da Ari Aster con Florence Pugh e Jack Reynor. I protagonisti, Dani e Christian, sono una giovane coppia americana la cui relazione è ormai in crisi e per rivitalizzarla partono insieme per un viaggio verso la Svezia per festeggiare la tradizionale festa di mezza estate.

Ultimo ma non per importanza è Men in Black: Internazional, film d’azione distribuito da Sony Pictures che appartiene al ben noto franchise (portato in anteprima al Giffoni Film Festival) e che vede come protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson.