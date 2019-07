Esplosione di una palazzina all’Isola d’Elba: due morti

Una palazzina di due piani a Portoferraio, nell’Isola d’Elba, è esplosa intorno alle 4.45 del 23 luglio a causa di una fuga di gas che ha provocato il crollo dello stabile. Una famiglia di cinque persone è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il corpo di un uomo di 68 anni è stato ritrovato senza vita ed estratto dalle macerie intorno alle ore 8:15. La moglie del 68enne è invece stata recuperata intorno alle 12:30. È la seconda vittima del tragico incidente.

Il bilancio dei feriti

Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in salvo nella mattinata. Due di loro sono attualmente ricoverati in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell’ospedale di Cisanello di Pisa dopo avere riportato ustioni estese e profonde su gran parte del corpo. I medici li stanno monitorando costantemente per seguire l’evoluzione del quadro clinico che viene definito “molto critico”. La terza donna ferita è invece ricoverata all’ospedale di Livorno.

Sul posto sono arrivate squadre dai comuni vicini di Piombino e Follonica. Altre unità Usar specializzate nella ricerca tra le macerie sono arrivate dalle province circostanti di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Firenze, Prato e Pistoia . Sono in azione anche i velivoli dei vigili del fuoco di Cecina e di Arezzo.

