Giuseppe Cruciani chiude la Zanzara: l’annuncio shock del giornalista in diretta su Radio 24

“Penso che l’anno prossimo sarà l’ultimo della Zanzara. In un anno può succedere di tutto ma io ho sempre agito d’istinto e la sensazione attuale è che quella che comincerà il 2 settembre sarà l’ultima stagione”. Sono le parole, inaspettate, con cui Giuseppe Cruciani ha annunciato in diretta la chiusura della trasmissione La Zanzara, il programma che conduce con David Parenzo su Radio 24.

“Il format non è esaurito, si può rinnovare. Il discorso ha a che fare con la fatica quotidiana nel costruire sempre qualcosa di nuovo ed originale. La mia è una ricerca ossessiva e l’ossessione genera fatica”, ha spiegato Cruciani a Tvblog.

“Ci si diverte, ma se l’ossessione prevale, questo peso sovrasta il divertimento. In precedenza lo sentivo meno, una volta il sabato e la domenica rappresentavano una pena. Adesso comincio a desiderare l’arrivo del venerdì sera. Non lo vedo come una liberazione, ci mancherebbe. Ma non provo quel senso di sofferenza nel distacco che avevo prima. Al contrario sento sollievo. Forse, ripeto forse, è il momento di interrompere”, ha proseguito il giornalista.

Cruciani ha sottolineato che la decisione non ha a che vedere con pressioni da parte dell’emittente.

“A Radio24 godo della massima libertà, credo sia l’unico posto dove questa sia garantita al massimo. Capita di avere qualche problema per il linguaggio o i contenuti, qualcuno si lamenta, ma li reputo problemi minori”, ha detto.

Il giornalista ha lodato Radio 24, un’emittente con grande apertura mentale e un luogo di pluralità sia di sensibilità che di opinioni.

Ma Cruciani, dopo aver dato l’annuncio shock che ha già mandato in crisi i suoi tantissimi fan, ha detto di non sapere cosa farà dopo. Ma una ipotesi si affaccia all’orizzonte: “Una volta avevo in testa una prospettiva: passare luglio e agosto in montagna e settembre-ottobre a Formentera. Beh, questa prospettiva la vedo più vicina di un tempo”.

