Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 23 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, martedì 23 uglio 2019:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Concorso Inps, quando è prevista l’uscita del bando? Le indiscrezioni

Dopo l’annuncio del ministro del Lavoro Luigi Di Maio e del presidente dell’Inps Pasquale Tridico ecco arrivare alcuni nuovi dettagli sul nuovo concorso Inps finalizzato a produrre 5mila nuove assunzioni.

Le ultime notizie riguardano sia le tempistiche per l’uscita del bando, che sulle posizioni che saranno ricercate. In questi circa 5mila nuovi ingressi di personale, comunque, sono compresi anche quei 3.507 consulenti della protezione sociale già inseriti nell’istituto di previdenza dopo un periodo di formazione con contratto a tempo indeterminato. È quindi per la copertura dei restanti 1.869 posti (forse anche qualcuno in più) che verrà indetta una nuova procedura concorsuale; la pubblicazione del bando è attesa, secondo indiscrezioni, per novembre 2019, mentre gli inserimenti saranno effettuati entro il 2020 (tra luglio e settembre).

In quanto ai profili ricercati, sempre secondo le stesse indiscrezioni l’Inps necessiterà l’inserimento di nuovi impiegati per gestire le pratiche relative alle nuove misure di reddito di cittadinanza e Quota 100. Proprio il nuovo meccanismo per il pensionamento anticipato è uno dei motivi per cui gli uffici Inps si stanno svuotando e si ha la necessità di procedere a nuove assunzioni.

Queste ultime, comunque, potranno riguardare anche i settori legale e sanitario dell’istituto di previdenza: anche medici e avvocati, quindi, potranno essere interessati al nuovo concorso Inps, ma per avere tutte le conferme in tal senso è necessario attendere l’uscita del bando che, a questo punto, potrebbe essere rivolto sia a laureati che diplomati.

Tutte le ultime notizie di ieri, lunedì 22 luglio 2019, sui concorsi pubblici

I bandi in uscita a luglio 2019