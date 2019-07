Ieri, lunedì 21 luglio, George di Cambridge ha festeggiato il suo sesto compleanno insieme alla famiglia, in vacanza su un’isola delle Maldive.

Il figlio di Kate Middleton e William, il futuro re d’Inghilterra, è stato letteralmente inondati di auguri, omaggi e regali.

Prima tra tutte, la Regina Elisabetta, che ha fatto trovare al piccolo una miriade di regali pronti per essere scartati nella stanzetta che la nonna riserva al piccolo a Buckingham Palace.

Gli auguri di buon compleanno al piccolo George di Cambridge sono arrivati in massa persino sui social.

Sull’account Instagram ufficiale della Royal Family, Kensington Palace, sono arrivati oltre 2 milioni di likes alle tre foto di George, condivise da Mamma Kate su Instagram (per la prima volta dopo molto tempo) e oltre 20 mila apprezzamenti.

Tra i tanti, spunta quello degli zii, Harry e Meghan. Dal profilo ufficiale Sussex Royal, i duchi di Sussex scrivono a George: “Happy Birthday! Wishing you a very special day and lots of love! (Buon compleanno, ti auguriamo un giorno molto speciale e un pieno di amore!)

Partono le critiche al commento di Harry e Meghan, ritenuto dai follower di Kate e William troppo informale, non appropriato a un futuro Re.

“È il futuro re. Merita rispetto”.

“È Sua Altezza Reale il Principe George per voi, non dimenticate di menzionarlo!”

Si legge nei commenti al messaggio degli zii.

Per qualcuno, insomma, Harry e Meghan avrebbero dovuto chiamare George con il suo appellativo futuro ufficiale, ovvero quello di Re. E non farlo sarebbe solo l’ennesimo gesto irrispettoso dei duchi di Sussex verso le regole della Royal Family.

Per fortuna, qualcuno li difende: “Siete ridicoli e pignoli, non avete nient’altro da fare che lamentarvi su cose inutili. Il principe George non è un re per Harry e Megha, è solo il loro nipotino”.

Un altro utente scrive: “Auguri George. Ti chiamerò con il tuo titolo quando compirai 16 anni”.

