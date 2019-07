Christian Fregoni, ecco chi è il bagnino campione di Caduta Libera

Un campione che non passa inosservato, soprattutto per il pubblico femminile. Stiamo parlando di Christian Fregoni, campione di Caduta libera. Si tratta di un giovane bagnino bresciano, che sin dalle sue prime apparizioni nel quiz di Gerry Scotti ha destato molta curiosità per la sua bellezza fisica.

Dopo Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera rimasto in trasmissione per quai 90 puntate, i fan del quiz hanno un nuovo idolo da seguire. Ecco allora chi è Christian Fregoni.

Christian Fregoni chi è

Tutto muscoli e con un sorriso contagioso, Christian, il nuovo campione di Caduta Libera, è diventato subito un idolo del web. Classe 1992, bresciano proprio come Nicolò, è un grande appassionato di sport.

Negli anni è riuscito a trasformare questa passione in un vero e proprio mestiere, diventando un bagnino. Attualmente lavora all’Eurosport Club di Brescia, dove va per allenarsi ogni giorno.

Non solo muscoli, ma anche cervello per Christian Fregoni. Il campione di Caduta Libera infatti sta per laurearsi in Scienze Motorie. Molto attivo sui social, dove condivide la sua passione per lo sport e il fitness, su Instagram è seguito da quai 7mila persone.

Tra i suoi hobby, quello di viaggiare, tanto che ha raccontato di essere stato in Kenya per un safari. Nella puntata di Caduta Libera del 22 luglio 2019 Christian ha vinto una cospicua somma al gioco finale dei 10 passi, vale a dire un montepremi di 75mila euro.

Molto bravo in questa sorta di “cruciverba televisivo” che è il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5, Christian Fregoni ha dimostrato che bellezza e intelligenza possono andare insieme a braccetto.

Riuscirà ora il bel bagnino bresciano ad entrare nel cuore dei fan come ha fatto in quasi 90 puntate Nicolò Scalfi?

