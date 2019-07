Tra i rumor incessanti sul divo di Hollywood Bradley Cooper e sul futuro della sua vita sentimentale dopo la rottura con la modella russa Irina Shayk, spunta nuovo possibile amore.

Se per mesi, già prima della separazione tra l’attore e la modella, si è parlato della relazione con l’attrice Lady Gaga, sua partner artistica nel film A Star is Born – che molti fan vorrebbero vedere accanto a Cooper anche nella vita – adesso arriva una nuova donna.

Incredibile ma vero: Bradley Cooper è stato fotografato per le strade di New York insieme alla direttrice dell’edizione americana di Vogue Anna Wintour, e ovviamente i lettori si sono scatenati, parlando di una possibile relazione tra i due.

A condividere le tre foto in cui i due sono a spasso per le strade della città, un’utente su Twitter.

Ma come: Bradley non era a New York perché è andato a convivere con Lady Gaga?

Il gossip sulla possibile convivenza tra Cooper e Gaga, esploso la settimana scorsa, non ha trovato conferma in nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due o di fonti vicini alla coppia.

Sembra invece che Bradley Cooper si stia trasferendo dalla sua casa a Los Angeles nella grande mela perché ha negoziato l’affido condiviso della figlia Lea con la ex Irina, che vive in pianta stabile a New York e non vorrebbe mai che la figlia traslocasse in California.

Adesso però sono apparse nuove foto di Cooper a spasso con la giornalista e editrice che ha ispirato il personaggio del perfido capo in “Il diavolo veste Prada” interpretato da Meryl Strip, Anna Wintour.

“Bradley Cooper e Alessandra Amoroso” commenta un utente italiano su Twitter.

“Se Bradley Cooper sta con Anna Wintour allora io sto con Jared Leto”, scrive qualcun altro commentando l’assurdità della notizia.

La notizia fa acqua da tutte le parti: Anna Wintour ha 69 anni ed è felicemente sposata, Bradley di anni ne ha 44 e, Gaga o non Gaga, la donna non rientra esattamente nel suo raggio di scelta. In più, non è la prima volta che Bradley e Anna Wintour appaiono in pubblico insieme, perché sono amici.

Un gossip morto sul nascere.

“Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a New York”