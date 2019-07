🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 22 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Amiche da morire | Temptation Island | The Fast and the Furious

Siamo nel pieno dell’estate e tutte le reti devono fare i conti con un fisiologico calo degli ascolti tv: è stato così anche ieri,lunedì 22 luglio. Del resto, in questa stagione le persone escono di più la sera e quindi sono sempre meno gli spettatori che rimangono incollati sullo schermo.

Per questo motivo tutti i canali televisivi non hanno riservato per questo mese di luglio i programmi di punta della programmazione. Ieri sera, ad esempio, la scelta non era così ampia e variegata come invece siamo abituati nel corso dell’inverno.

Su Rai 1 andava in onda il film Amiche da morire, con Claudia Gerini, mentre su Canale 5 i telespettatori potevano intrattenersi con una nuova puntata di Temptation Island, il popolare programma estivo condotto da Filippo Bisciglia.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di lunedì 22 luglio 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 22 luglio 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

A vincere la sfida degli ascolti tv di ieri è Temptation Island: il docu-reality di Canale 5 arrivava a un momento di svolta: per le coppie infatti era il momento dell’ultimo atteso falò prima di decidere se uscire insieme o lasciarsi per sempre.

La puntata ha totalizzato 3.661.000 spettatori pari al 23,6% di share. Su Rai 1 invece il film Amiche da morire ha intrattenuto 2.508.000 spettatori pari al 13,8%.

Su Rai 2 i nuovi episodi della serie Hawaii Five-O ha totalizzato 1.042.000 spettatori pari al 5,9% di share. Su Italia 1 il film The Fast and The Furious – Tokyo Drift ha appassionato 983.000 spettatori (5,4%).

Su Rai 3 il film La Meccanica delle Ombre ha registrato 993.000 spettatori pari ad uno share del 5,2%. Su Rete 4 Gone ha intrattenuto 530.000 spettatori con il 2,9% di share.

Su La 7 L’Impero del Sole ha totalizzato 367.000 spettatori con uno share del 2,3%. Su TV8 il film Agente 007 – Si vive solo due volte ha registrato uno share del 2,4% con 428.000 spettatori.

Ascolti tv | 22 luglio 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1 il programma dell’estate Techetechetè registra un ascolto di 3.254.000 spettatori con il 17,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.943.000 spettatori con uno share del 15,9%.

Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post segna il 3,9% con 739.000 spettatori. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 840.000 spettatori con il 4,6%.

Su Rai 3 Vox Populi totalizza 882.000 spettatori pari al 5,1% e a seguire Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.429.000 (7,7%). Su Rete 4 l’approfondimento Stasera Italia ha registrato 963.000 persone (5,5%) nella prima parte e 1.036.000 (5,5%) nella seconda, mentre su La 7 In Onda ha tenuto davanti allo schermo 1.116.000 spettatori (6%).

Infine su TV8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha divertito 580.000 spettatori con il 3,2% di share.